La Reserva Federal de EEUU subió la tasa de interés por primera vez desde 2023 El incremento dispuesto por la FED es de 0,25%, pasando de los 3,5% - 3,75% a los 3,75% - 4%, debido a la fuerte presión por el conflicto del petróleo. “La actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido", argumentaron en un comunicado para justificar la medida, contraria al requerimiento de Donald Trump. Por Agregar C5N en









La última vez que la FED aumentó los tipos de cambio fue en junio de hace tres años.

La Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) subió la tasa de interés por primera vez en tres años, lo que representa una medida de fuerte impacto en las economías globales. El incremento dispuesto es de 0,25%, pasando de los 3,5% - 3,75% a los 3,75% - 4%, debido a la fuerte presión por el conflicto del petróleo.

En un comunicado, la Fed señaló que “la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido. Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, en parte, debido a los desarrollos geopolíticos, el gasto interno ha sido resiliente. El crecimiento de la productividad es fuerte y la inversión de capital es robusta. Los aumentos de empleo han seguido el ritmo de la fuerza laboral y la tasa de desempleo ha cambiado poco”.

Kevin Warsh. presidente del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. La decisión del incremento fue unánime, ya que contó con 12 votos de los miembros del Comité a favor y se concretó finalmente como el mercado esperaba, en detrimento de los requerimientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había nombrado a su titular, Kevin Warsh, el 30 de enero de este año.

Además de la decisión sobre los tipos de interés, se incluyeron otras proyecciones macroeconómicas que el organismo publica de manera trimestral: la mediana de la tasa de fondos federales para 2026 subió de 3,8% a 4,1%, y para 2027 de 3,6% a 4,1%.

Suba de las tasas en Estados Unidos: cómo podría afectar a Argentina En un análisis primario, la suba de la FED incide de manera directa en el sistema financiero argentino. Por ejemplo, una suba del riesgo país y un desarme de posiciones en títulos de países emergentes. El indicador que elabora JP Morgan, subió unos 20 puntos en los que va de la semana y volvió a volvió a superar el umbral de los 500.

En este marco, el Gobierno, que acaba de enviar el Presupuesto 2027 a la Cámara de Diputados, podría tener problemas para salir al mercado para refinanciar los vencimientos de deuda internacional, como así también afecciones en el índice de inflación y cotización del dólar.