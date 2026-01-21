Javier Milei insistió con la sigla MAGA en Davos: cuál es el origen de "Make Argentina Great Again" El Presidente utilizó la frase frente a los principales representantes del círculo rojo mundial, en el evento realizado en la ciudad de Suiza. Por + Seguir en







Milei usó la frase en inglés que significa “Hacer a América Grande de Nuevo” Presidencia de la Nación

El presidente Javier Milei, se presentó en Davos y durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Suiza ante los principales representantes del círculo rojo mundial le hizo un guiño a su par de Estados Unidos, Donald Trump, al mencionar la clásica frase “Make America great again”, que en redes sociales suele usar las siglas MAGA.

Ante los referentes económicos mundiales, el mandatario apuntó contra en duros términos contra el socialismo al destacar que “el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”.

En el mismo destacó la baja de la inflación la reducción de la pobreza y la labor del Ministerio de Desregulación. “Bajamos la inflación del 300 al 30 por ciento”, en referencia a las 13.500 reformas impulsadas por el Ministerio de Modernización, a cargo de Federico Sturzenegger.

En su exposición, Milei señaló que dichas reformas le permiten al país tener “una economía más eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer”. “Esto es Make Argentina great again”, subrayó.

¿Qué significa? “Hacer a América Grande de Nuevo”, un lema central de la campaña presidencial de Trump en 2016, que continuó utilizando durante su mandato y en su actual campaña de 2024. El jefe de Estado argentino adapta este lema al contexto argentino e incluso Trump señaló en reiteradas ocasiones que “Javier Milei también es MAGA”. Originalmente, la frase se convirtió en un símbolo del movimiento político de Trump y sus seguidores. Más allá de su valor simbólico, MAGA representa una agenda política conservadora, nacionalista y proteccionista, que fue adoptada por figuras afines ideológicamente en distintas partes del mundo.