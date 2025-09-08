8 de septiembre de 2025 Inicio
Difundieron una carta con contenido sexual presuntamente enviada por Donald Trump a Jeffrey Epstein

El mensaje fue incluido en un álbum de cumpleaños para el financiero que se suicidó en una cárcel de Manhattan mientras esperaba el juicio por cargos de abuso sexual y tráfico de menores de edad.

Donald y Melania Trump

Donald y Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este lunes una carta de sugerente contenido sexual dirigida a Jeffrey Epstein, presuntamente firmada por el presidente Donald Trump.

Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que no escribió la carta ni tampoco creó el dibujo de una mujer curvilínea que está incluido en la misma. Además, presentó una demanda de u$s10.000 millones contra The Wall Street Journal por un artículo anterior sobre su vínculo con la misiva.

Qué dice la carta que Trump le habría enviado a Epstein

El texto en cuestión expresa: "Voz en off: / Debe haber más en la vida que tenerlo todo. / Donald: Sí, lo hay, pero no te diré qué es. / Jeffrey: Yo tampoco, pues yo también sé que es. / Donald: Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey. / Jeffrey: Es cierto, ahora que lo pienso. / Donald: Los enigmas nunca envejecen, ¿te has fijado? / Jeffrey: De hecho, me quedó claro la última vez que te vi. / Donald: Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso. Donald J. Trump".

"Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!", demandan los demócratas de la Comisión en su cuenta en X.

El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, fue entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas.

La carta que Trump le habría enviado a Epstein

Qué dijo el gobierno de Estados Unidos sobre la supuesta carta de Trump

La Casa Blanca negó rotundamente la autenticidad de la carta difundida por legisladores demócratas que atribuyen a Donald Trump y que habría sido enviada en 2003 al financista Jeffrey Epstein.

La misiva, publicada por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluye un texto sugestivo acompañado por la silueta de una mujer desnuda y reavivó la polémica sobre los presuntos vínculos del presidente con el fallecido delincuente sexual.

Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, aseguró la vocera Karoline Leavitt, quien denunció en X la circulación de “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata”.

