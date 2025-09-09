Misiones: incautaron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay Personal de Prefectura Naval Argentina descubrió el opioide, junto a otras drogas, en un bote que llegó desde Paraguay. Se investiga su procedencia. Por







Prefectura Naval Argentina secuestró en las últimas horas en la ciudad misionera de Corpus un cargamento con 177 ampollas de fentanilo, 14 de etilefrina y más de 173 kilos de cocaína distribuida en 255 envoltorios que, de acuerdo a las autoridades, su valor llega casi a los 500 millones de pesos.

El procedimiento se inició mientras los efectivos de la Fuerza realizaban tareas de patrullaje nocturno y observaron el cruce, desde Paraguay, de un bote a motor a la altura del kilómetro 1674,8 del río Paraná, zona conocida como Puerto Menochio.

Al advertir que la embarcación arribó a puerto argentino y regresó a su país de origen, la Autoridad Marítima nacional se dirigió al sitio, donde halló doce bultos abandonados dispersos en la costa.

Prefectura incautó un cargamento de droga y fentanilo en Misiones Como resultado de la requisa, se constató que contenían 255 paquetes de droga, con un peso de más de 173 kilos, 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina. Según los investigadores. las ampollas de fentanilo y etilefrina son de 0,05 miligramos y pertenecen a la línea Prinosil. Todas llevan la marca del laboratorio Quimfa radicado en Asunción.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, que mandaron a secuestrar todo el cargamento para realizar los peritajes correspondientes y determinar cual era el destino de la droga.

El operativo ocurre en medio del escándalo por fentanilo contaminado que se cobró, hasta el momento unas 96 vidas y que involucra al laboratorio HLB Pharma. Prefectura incautó un cargamento de droga y fentanilo en Misiones