10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof: "El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei"

El gobernador de Buenos Aires cuestionó que Javier Milei sostenga que no cambiará el rumbo económico de su gobierno, pese al rotundo fracaso en las elecciones legislativas del último domingo y señaló el rol del organismo de crédito internacional en la situación actual.

Por
Axel Kicillof: El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei.

Axel Kicillof: "El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei".

Te puede interesar:

Kicillof, sobre la humillante derrota de La Libertad Avanza: "Lo que fracasó es la política económica"

"El Fondo tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei", aseguró en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, donde resaltó que el Presidente continúa perdiendo apoyos. "Le soltaron la mano más fondos de Wall Street y analistas castigándolo a Milei", explicó.

Luego de recordar que el jefe de Estado destacó, luego de que se dieron a conocer los primeros resultados de los comicios en PBA, lo expresado por el Presidente: "Dice que el programa económico no se toca... pero tiene que cambiar el rumbo del gobierno". "Lo que fracasó claramente es esta política económica, porque sus resultados son destruir trabajo y producción, acompañado por esta perversidad e ignorancia", indicó.

Entonces hizo mención al organismo internacional, el que "le acaba de extender un crédito de 20 mil millones de dólares más a un país que está llevando adelante esta política y estas decisiones", siendo que "ya éramos el país más endeudado del mundo".

En ese sentido, comparó este escenario con el del gobierno de Cambiemos: "Como fue responsable el FMI de darle un crédito a Macri, que se la timbearon toda, ahora está pasando algo parecido". "Milei está interviniendo y dice que no es con dólares del Fondo. Está interviniendo en dólar futuro, que son compromisos para adelante, para conseguir que el tipo de cambio presente y futuro en la expectativa esté dentro de una banda", comentó.

"Está asegurando un negocio financiero, que se llama carry trade en inglés, pero en Argentina se llama bicicleta, que ya conocemos y cuyos efectos son nefastos", concluyó.

Tras la derrota electoral, el FMI ratificó su apoyo al programa económico de Javier Milei

El Fondo Monetario Internacional volvió a ratificar su apoyo al gobierno de Javier Milei pese a la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y la intervención del dólar.

Este martes, la portavoz del FMI, Julie Kozack, aseguró que “el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país".

"Apoyamos su compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”, agregó en un comunicado publicado en su cuenta de X que compartió el ministro de Economía, Luis Caputo.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva FMI 28-02-24

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Guillermo Francos y Axel Kicillof.

Francos se comunicó con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

play

Kicillof, tras el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Se castigó al gobierno de Milei"

play

Axel Kicillof, tras el triunfo en la Provincia: "Milei va a tener que rectificar el rumbo"

Javier Milei reconoció la derrota y Kicillof ratificó la unidad del peronismo. 

Contundente victoria del peronismo en la Provincia: Fuerza Patria se impuso y sacó 14 puntos de ventaja a La Libertad Avanza

Clima de victoria en Fuerza Patria: Estamos en un escenario de triunfo importante

Clima de victoria en Fuerza Patria: "Estamos en un escenario de triunfo importante"

play

Kicillof: "Los 17 millones de bonaerenses se juegan cómo sigue esta historia"

Rating Cero

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

últimas noticias

play
Miguelito Terceros, una de las figuras de Bolivia, grita el único gol.

Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje: cuándo se juega y quiénes participan

Hace 1 hora
Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

Hace 1 hora
Misiones: incautaron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Misiones: incautaron un cargamento con ampollas de fentanilo en la frontera con Paraguay

Hace 1 hora
Las multas van de 100 euros a 600.000.

Ley antitabaco en España: cobrarán multa a los padres de los menores de edad que fumen en espacios no permitidos

Hace 2 horas
Axel Kicillof: El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei.

Axel Kicillof: "El FMI tiene un papel de responsabilidad en el gobierno de Milei"

Hace 2 horas