Murió el Indio Solari: qué significa Jijiji, la canción del "pogo más grande del mundo"

Entre todas las canciones del Indio Solari , quien murió este viernes tras una larga lucha contra el Parkinson, que fueron parte del repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, " Jijiji " ocupa un lugar único. En 2002, tanto MTV como la revista Rolling Stone Argentina la ubicaron en el quinto puesto de las 100 mejores canciones del rock nacional, detrás de "La balsa", "Muchacha ojos de papel", "Rasguña las piedras" y "De música ligera". Compuesta por la dupla Solari-Beilinson, fue incluida en Oktubre, el segundo álbum de la banda, editado en 1986.

El tema fue siempre celebrado tanto en los recitales de la banda como en las etapas solistas del Indio como de Skay, mucho después de la disolución de la banda. Su génesis fue, según el propio guitarrista, casi casual . "Compuse Ji ji ji sentado en una especie de balconcito en el primer piso de mi casa en la calle Soler", relató Beilinson a la revista La Mano. "Una tarde me puse ahí con la guitarra y empecé a jugar con esos acordes y terminé de definir la armonía de lo que iba a ser el tema, después de haberlo zapado varias veces en la sala de ensayo que teníamos", agregó.

Con el paso de los años, el tema se transformó en algo más que una canción, ya que se convirtió en la banda sonora del llamado "pogo más grande del mundo ". Cada vez que sonaban sus primeros acordes, una marea humana saltaba al unísono en una postal que definió los shows ricoteros como un fenómeno cultural sin equivalente en el rock argentino.

La armonía que Skay desarrolló en ese balcón de la calle Soler estuvo influenciada por Jimi Hendrix, y fue sobre esa estructura donde el Indio fue construyendo su lírica. Luego de la partida de Tito Fargo, el solo de guitarra pasó a ser obra del saxo, lo que le dio a la melodía un impacto aún mayor.

"Para mí es un poco la paranoia de la droga", explicó el Indio Solari en una entrevista a Rolling Stone. "No lo llamaría de la experiencia con las drogas, que en este caso tiene otra pretensión, sino que está hablando simplemente de cuando alguien está a la deriva dentro de esa situación. Yo estoy hablando de la psicopatía, de la paranoia, de todos esos males del promedio de la cultura rock", afirmó, y agregó que sus canciones funcionan como "una pintura de cómo se vivían ciertas cosas en cada momento".

Indio Solari

El título también carga una dimensión simbólica. "Para mí el título es muy significativo. Porque Jijiji es una risa medio perversa, marca una bidimensionalidad. Es como que todo lo que está diciendo no es ninguna afirmación. Porque si tenemos el cuchillo sobre la mesa, es simplemente un cuchillo, no es bueno ni es malo. La cocaína es una cosa, no es la culpable de nada…", señaló Solari. La onomatopeya apunta a la neutralidad de los objetos y a la psiquis humana como verdadera responsable de la deformación de la realidad.

Otro elemento poco conocido de su origen es la conexión con la tragedia de Chernobyl. En su versión original, el tema cerraba con versos que mencionaban a una tal Olga Sudorova y al vodka que el gobierno soviético habría distribuido para paliar los efectos de la radiación. Dada la cercanía del accidente nuclear con la edición del disco en 1986, la banda decidió reemplazar esas líneas por efectos de sonido con sirenas y gritos que remiten al desastre, afianzando el carácter oscuro y profético de la obra.