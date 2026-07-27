27 de julio de 2026 Inicio
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Tiroteo en un festival de Estados Unidos: tres muertos y cuatro heridos

El ataque ocurrió durante el festival “Bite of Seattle”, que reunía a miles de personas en el Seattle Center. La Policía detuvo a dos sospechosos y busca establecer las causas del hecho.

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Tiroteo en un festival de Estados Unidos: tres muertos y cuatro heridos

Tiroteo en un festival de Estados Unidos: tres muertos y cuatro heridos

El festival gastronómico y musical “Bite of Seattle” terminó este domingo con un saldo de tres personas muertas y cuatro heridas tras un tiroteo ocurrido en el predio del Seattle Center, en el noroeste de Estados Unidos.

En las últimas 24 horas, seis barcos fueron detenidos, según medios iraníes.
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El ataque se produjo alrededor de las 18, cuando una gran cantidad de asistentes participaba de la feria al aire libre. Los disparos provocaron momentos de extrema tensión y una evacuación del lugar, mientras los presentes intentaban ponerse a salvo y buscaron refugio en edificios cercanos.

Tras el episodio, la Policía de Seattle desplegó un importante operativo y confirmó la detención de dos personas que estarían vinculadas con el ataque. Por el momento, los investigadores intentan determinar qué originó la balacera y cuál fue la participación concreta de los sospechosos.

Tiroteo en Seattle: entre los heridos hay un niño de 2 años

Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Médico Harborview. Entre ellas se encuentra una mujer de 56 años, quien permanece en estado crítico. En tanto, un niño de 2 años, un joven de 23 y una mujer de 39 fueron reportados como estables. Una cuarta víctima, de 40 años, sufrió heridas leves.

Las autoridades todavía no difundieron la identidad de las tres personas que murieron como consecuencia del tiroteo. Tampoco brindaron mayor información sobre los presuntos autores del hecho.

Qué es el festival Bite of Seattle

El “Bite of Seattle” es uno de los eventos más convocantes del verano en la ciudad. La celebración comenzó en 1982 y, durante sus tres jornadas, suele reunir a unas 350.000 personas entre propuestas gastronómicas, espectáculos musicales y distintas actividades recreativas.

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