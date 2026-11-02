Los desesperados audios de los pilotos del avión que cayó en Florida: "Nos vamos a estrellar" En la grabación se escucha el desesperado pedido de una mujer advirtiendo sobre las fuertes turbulencias antes de perder el control de la aeronave y sobre la velocidad a la que caía la aeronave. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió este domingo minutos antes de las 14 (hora Estados Unidos)

Luego que se estrellara un avión privado en el condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, que provocó la destrucción total de una casa rodante a causa del fuego y dejó un saldo de 9 muertes, se conocieron los desesperados audios de los tripulantes minutos antes de la caída.

Minutos después del fuerte impacto se implantó un importante operativo de emergencia, en la zona de Greenacres, a las afueras de Palm Springs. De acuerdo a los registros de vuelo identifican al avión como un Learjet 60, con matrícula N722BD, la aeronave habría sufrido un descenso extremadamente rápido con un impacto directo contra el suelo y que derribó cables del tendido eléctrico.

Ahora, se hicieron públicas las comunicaciones de los tripulantes con los controladores aéreos, registradas por LiveATC.net, que permitió reconstruir los minutos previos al impacto donde se escucha que los pilotos, en una voz de una mujer, habían advertido sobre la acumulación de hielo en el avión y las turbulencias que afectaban el vuelo.

“Tenemos hielo ligero y transparente que es manejable y turbulencia moderada”, informó uno de los pilotos, pero la situación se agravó rápidamente cuando se detectó precipitaciones y solicitó autorización para ascender en busca de mejores condiciones meteorológicas. Poco después, el avión comenzó a perder altura de manera abrupta y los pilotos declararon una emergencia.

Un video aterrador donde un Learjet 60 se estrelló en Palm Beach, Florida, matando a sus nueve ocupantes. En ella se observa como el avión cayó en picada, además se filtró la grabación de la caja negra previo a la tragedia https://t.co/t5Py4tqraw — Los Expulsados (@losexpulsados) November 1, 2026 El estremecedor audio del piloto antes de estrellarse en Palm Beach Minutos antes que la avioneta se estrellara contra el suelo en Palm Beach, se conocieron los estremecedores audios de los pilotos con sus interlocutores. “Estamos descendiendo a 8000 —emergencia, emergencia—, estamos descendiendo a 10.000 pies por minuto”, alertó uno de los pilotos a los controladores aéreos.

La velocidad de descenso continuó aumentando y la tripulación advirtió que la aeronave se encontraba en una situación crítica: “Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20.000 pies por minuto. Vamos a estrellarnos contra el suelo”, se escucha que grita una mujer. Por su parte, desde la torre de control intentaron mantener el contacto con la aeronave: “Estoy acá con ustedes. Háblenme”. Sin embargo, uno de los fragmentos más escalofriantes fue con una mujer exclamó: “¡Mierda, se nos acabó el tiempo!”.