Se renueva uno de los pocos SUV de siete asientos que quedan en el mercado: nuevo diseño y más tecnología El modelo de siete plazas se actualiza con nueva imagen exterior, más equipamiento y mejoras en confort. Mantiene dos motorizaciones y versiones con tracción 4x4.







Las principales novedades están en la trompa.

El Commander, la alternativa de siete asientos del Jeep Compass, ya se comercializa en la Argentina con una actualización que refuerza su propuesta dentro del movido segmento de SUV. Lanzado en 2021 y con más de 70.000 unidades vendidas en la región, el modelo recibe cambios en diseño, suma tecnología y amplía su equipamiento en el marco de los 10 años de producción regional de la marca.

Jeep_Commander_Blackhawk También hay cambios atrás. Desarrollado y producido íntegramente en América del Sur, el modelo fue desde su llegada una de las apuestas más importantes de Jeep en el mercado local, especialmente por su configuración de siete plazas y su oferta de versiones con tracción integral en una subfranja del mercado casi de nicho.

Diseño renovado La actualización más visible está en el exterior, aunque hay que afinar un poco el ojo para encontrar las novedades, algo común en las últimas actualizaciones de la marca norteamericana. El Commander incorpora un nuevo conjunto óptico con faros LED rediseñados, una parrilla frontal actualizada que mantiene las tradicionales siete ranuras de la marca y un nuevo paragolpes delantero. En la parte trasera estrena una firma lumínica LED continua, siguiendo las tendencias globales en este apartado. También se suman nuevos diseños de llantas, exclusivos según cada versión.

Jeep_Commander_Blackhawk El LED trasero es protagonista. En el interior, las versiones Overland y Blackhawk agregan cámara 360°, pensada para facilitar maniobras en espacios reducidos y mejorar la visibilidad en conducción off road. Además, toda la gama adopta el nuevo selector de cambios rotary shifter, que reemplaza la palanca convencional por un comando giratorio en la consola central, con el objetivo de optimizar la ergonomía y sobre todo el aprovechamiento del espacio. Es algo que ya vimos en otros modelos del grupo como Rampage, que se produce en la misma planta brasileña.

Tecnología y seguridad En materia de seguridad, el Commander mantiene de serie un paquete de asistencias a la conducción de Nivel 2 en todas sus versiones. Entre los sistemas disponibles se encuentran alerta de colisión con frenado autónomo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo, entre otros. También incorpora frenado de emergencia para peatones, ciclistas y motociclistas, detector de fatiga, reconocimiento de señales de velocidad, luces altas automáticas y detección de manos fuera del volante.