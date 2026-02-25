25 de febrero de 2026 Inicio
Se renueva uno de los pocos SUV de siete asientos que quedan en el mercado: nuevo diseño y más tecnología

El modelo de siete plazas se actualiza con nueva imagen exterior, más equipamiento y mejoras en confort. Mantiene dos motorizaciones y versiones con tracción 4x4.

Las principales novedades están en la trompa.

El Commander, la alternativa de siete asientos del Jeep Compass, ya se comercializa en la Argentina con una actualización que refuerza su propuesta dentro del movido segmento de SUV. Lanzado en 2021 y con más de 70.000 unidades vendidas en la región, el modelo recibe cambios en diseño, suma tecnología y amplía su equipamiento en el marco de los 10 años de producción regional de la marca.

Jeep_Commander_Blackhawk
También hay cambios atrás.

Desarrollado y producido íntegramente en América del Sur, el modelo fue desde su llegada una de las apuestas más importantes de Jeep en el mercado local, especialmente por su configuración de siete plazas y su oferta de versiones con tracción integral en una subfranja del mercado casi de nicho.

Diseño renovado

La actualización más visible está en el exterior, aunque hay que afinar un poco el ojo para encontrar las novedades, algo común en las últimas actualizaciones de la marca norteamericana. El Commander incorpora un nuevo conjunto óptico con faros LED rediseñados, una parrilla frontal actualizada que mantiene las tradicionales siete ranuras de la marca y un nuevo paragolpes delantero. En la parte trasera estrena una firma lumínica LED continua, siguiendo las tendencias globales en este apartado. También se suman nuevos diseños de llantas, exclusivos según cada versión.

Jeep_Commander_Blackhawk
El LED trasero es protagonista.

En el interior, las versiones Overland y Blackhawk agregan cámara 360°, pensada para facilitar maniobras en espacios reducidos y mejorar la visibilidad en conducción off road. Además, toda la gama adopta el nuevo selector de cambios rotary shifter, que reemplaza la palanca convencional por un comando giratorio en la consola central, con el objetivo de optimizar la ergonomía y sobre todo el aprovechamiento del espacio. Es algo que ya vimos en otros modelos del grupo como Rampage, que se produce en la misma planta brasileña.

Tecnología y seguridad

En materia de seguridad, el Commander mantiene de serie un paquete de asistencias a la conducción de Nivel 2 en todas sus versiones. Entre los sistemas disponibles se encuentran alerta de colisión con frenado autónomo, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, asistente de mantenimiento de carril y control de velocidad crucero adaptativo, entre otros. También incorpora frenado de emergencia para peatones, ciclistas y motociclistas, detector de fatiga, reconocimiento de señales de velocidad, luces altas automáticas y detección de manos fuera del volante.

Jeep_Commander_Blackhawk
El principal cambio interior es la selectora.

En cuanto a conectividad, ofrece un tablero digital configurable de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas con Alexa integrada.

Dos motorizaciones disponibles

La gama continúa con dos opciones mecánicas. Por un lado, el conocido motor T270 (Compass, Renegade) entrega 175 CV y 270 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis marchas y tracción 4x2. Por otro, el Hurricane 4 2.0 turbo (Rampage, Wrangler) desarrolla 272 CV y 400 Nm, se combina con una transmisión automática de nueve velocidades y tracción 4x4 Jeep Active Drive Low. De acuerdo con cifras oficiales, esta versión acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos, y cuenta con selector de terrenos, control de descenso e información específica de información off road en el tablero. La variante Blackhawk da un paso más con las Performance Pages, que muestran en tiempo real datos como presión de turbo, fuerza G, potencia y torque.

Jeep_Commander_Blackhawk_My26_013
La nueva caja otorga más espacio de guardado.

Garantía y precios

El Commander ofrece una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, con intervalos de servicio cada 12.000 kilómetros o un año, mientras que los precios son de AR$ 68.500.000 para el Commander Limited T270 AT6 4x2, AR$ 83.230.000 para el Overland GME 2.0 AT9 4x4 y AR$ 83.950.000 para el Blackhawk GME 2.0 AT9 4x4.

Jeep_Commander_Blackhawk
Habrá dos motores disponibles: de 175 y 272 CV.

