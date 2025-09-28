La NASA busca mapear la burbuja que rodea al Sistema Solar y lanzará varias naves espaciales

La exploración del espacio sigue siendo una de las fronteras más fascinantes para la ciencia moderna, y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA ) continúa impulsando misiones que buscan desentrañar los secretos del Sistema Solar. Entre los proyectos más recientes se encuentra el estudio de la burbuja que rodea nuestro entorno planetario , un área que representa un límite crucial entre nuestro sistema y el espacio interestelar.

Para lograrlo, la agencia espacial planea lanzar varias naves que permitirán obtener datos precisos sobre la composición, extensión y dinámica de esta burbuja. El avance en este tipo de exploraciones amplía nuestro entendimiento sobre los límites del Sistema Solar y el entorno que nos rodea.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX fue lanzado el miércoles por la mañana desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, transportando tres naves espaciales : dos para la NASA y una para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las misiones de la NASA incluyen la Sonda de Mapeo y Aceleración Interestelar (IMAP) y el Observatorio Geocorona Carruthers , mientras que la misión de la NOAA también se centrará en el estudio del viento solar .

Estas naves estudiarán cómo las partículas cargadas del Sol afectan la Tierra y el espacio interestelar. El viento solar genera la heliosfera, una enorme burbuja magnética que rodea al sistema solar y protege al planeta de los rayos cósmicos de alta energía.

Aproximadamente una hora y media después del despegue, las tres naves se separaron de la segunda etapa del cohete y se dirigen hacia Lagrange 1, una región entre la Tierra y el Sol donde las fuerzas gravitacionales están en equilibrio. Se espera que lleguen a su destino, a unos 1,6 millones de kilómetros de distancia, en enero.

Joe Westlake, director de la división de heliofísica de la NASA, destacó que el vuelo conjunto de estas naves aporta un gran valor científico. Además, David McComas, profesor de astrofísica en Princeton, explicó que estudiar la heliosfera es clave para comprender cómo funciona este “blindaje” natural, lo que resulta crucial para la exploración humana más allá de la órbita terrestre.