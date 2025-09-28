Este es el perfume favorito de Lola Latorre: es francés y tiene un aroma único

La hija de Yanina y Diego reveló cuál es el aroma que la acompaña todos los días y sorprendió con su preferencia sofisticada.

Lola Latorre usa una de las fragancias francesas más caras y vendidas en todo Europa.

Lola Latorre se convirtió en una de las figuras jóvenes más comentadas de las redes sociales argentinas. Entre posteos de su vida universitaria, looks diarios y apariciones en el streaming Rumis, la influencer suele compartir detalles de su rutina que sus seguidores toman como referencia. Y en una de esas charlas espontáneas, dejó al descubierto un dato que llamó la atención: cuál es el perfume que no falta en su cartera.

Aunque su estilo se percibe relajado y juvenil, su elección sorprendió. Lola no optó por una fragancia masiva ni de moda pasajera, sino por un perfume francés considerado de lujo y que resulta difícil de conseguir en Argentina. Se trata de una creación que tiene un precio elevado, porque es uno de los más codiciados dentro de la alta perfumería europea .

El elegido de Lola es Tome 1 La Pureté , una fragancia de la maison francesa Zadig & Voltaire . Esta composición se caracteriza por la mezcla de notas florales, almendradas y un fondo amaderado que le otorga un aire sofisticado sin resultar invasivo.

El perfume abre con bergamota, peonía y flor de naranjo africano , para luego desplegar un corazón cremoso de jazmín, almendra, haba tonka y leche , cerrando con un fondo envolvente de almizcle y madera de gaiac . El resultado es un aroma versátil que puede usarse tanto de día como de noche, con un toque cálido y femenino que la influencer adoptó como su sello.

En Europa, este perfume se ganó un lugar entre las fragancias más vendidas de Zadig & Voltaire, una marca que combina estilo parisino con un toque rebelde. No es raro, entonces, que haya conquistado a Lola, quien suele moverse entre lo clásico y lo descontracturado.

Tome 1 La Pureté - perfume - Lola Latorre

Precio del perfume favorito de Lola Latorre

Conseguir Tome 1 La Pureté no es tarea sencilla para los argentinos. El perfume no se comercializa en perfumerías locales y solo está disponible a través de la página oficial de Zadig & Voltaire o de plataformas internacionales que lo importan.

El frasco de 50 ml ronda los 105 euros, lo que al cambio actual supera los 160.000 pesos. Es un monto elevado, pero no sorprende dentro del universo de la perfumería de autor, donde el valor está en la calidad de las materias primas y en la exclusividad.