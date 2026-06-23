Confirman que Donald Trump entregará la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino en la final

El presidente de Estados Unidos participará de la ceremonia del partido decisivo del torneo en Nueva Jersey, donde compartirá con el titular de la FIFA la entrega del trofeo al campeón.

Gianni Infantino y Donald Trump estarán juntos en la entrega de la Copa, durante la final del Mundial 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será parte de la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo al seleccionado campeón del Mundial 2026, durante la final que se disputará en Nueva Jersey el 19 de julio, según confirmó Gianni Infantino, máxima autoridad de la FIFA.

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La decisión modifica el protocolo de las últimas ediciones del certamen, ya que en Rusia 2018 y Qatar 2022 fue Infantino quien entregó en soledad el trofeo al capitán del equipo ganador. Ahora, ambos estarán presentes en el escenario para protagonizar la ceremonia.

"Estaremos junto al presidente Trump disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", dijo Infantino en diálogo con el programa Fox & Friends. Además, el presidente de la FIFA agregó: "Estamos juntos todo el tiempo".

El anuncio aparece luego de la controversia que generó la final del Mundial de Clubes de la FIFA, cuando Trump entregó la copa al capitán del Chelsea, Reece James, tras la victoria frente al Paris Saint-Germain en Nueva Jersey.

Durante esa ceremonia, el presidente estadounidense permaneció sobre el escenario durante los festejos del equipo inglés, una situación que llamó la atención porque varios futbolistas del conjunto europeo se mostraron sorprendidos por la presencia del mandatario durante la celebración.

Donald Trump entre los jugadores del Chelsea, en los festejos por la obtención del Mundial de Clubes. Redes sociales

Aunque en los últimos Mundiales la tradición quedó en manos del presidente de la FIFA y antes de él de Sepp Blatter, hubo antecedentes donde jefes de Estado participaron de la entrega del trofeo más importante del fútbol.

El rey Juan Carlos de España le dio la Copa del Mundo a Dino Zoff, capitán de Italia, tras el Mundial de 1982, mientras que la reina Isabel II entregó el trofeo a Bobby Moore luego del título de Inglaterra en 1966.

Las seis árbitras que hicieron historia para la FIFA en el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 también tendrá un hecho histórico en el arbitraje, ya que la FIFA designó por primera vez a seis mujeres dentro de la delegación oficial de jueces para un Mundial masculino. Se trata de dos mexicanas, tres estadounidenses y una nicaragüense.

Las elegidas representan el 3,5% de los 170 árbitros convocados por el organismo, entre los que hay 52 jueces principales, 88 asistentes y 30 integrantes del equipo VAR. Katia Itzel García y Tori Penso serán las árbitras centrales, mientras que Sandra Ramírez, Brooke Mayo, Kathryn Nesbitt y Tatiana Guzmán tendrán funciones como asistentes o en el videoarbitraje.

Seis juezas representan el 3,5% del total del cuerpo arbitral que participará del Mundial 2026. Redes sociales

El antecedente surgió en Qatar 2022, cuando la FIFA incluyó por primera vez mujeres en un cuerpo arbitral mundialista masculino. Ahora, la edición de 2026 amplía esa presencia con seis representantes que marcarán un nuevo capítulo en la historia del fútbol.