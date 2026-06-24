Nardini recibió a Magario y visitaron las obras del futuro Distrito Malvinas El intendente de Malvinas Argentina y la vicegobernadora bonaerense, junto al diputado provincial Luis Vivona, recorrieron las obras que se llevan adelante en el Predio Municipal: el Teatro Municipal, el Parque de la Laguna y el futuro Polo Gastronómico. Por Agregar C5N en









Leonardo Nardini junto a Verónica Magario y el diputado provincial Luis Vivona.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, recibió a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y junto al diputado provincial Luis Vivona realizaron una visita a las obras que se ejecutan en el Predio Municipal: el Teatro Municipal, el Polo Gastronómico y el Parque de la Laguna, que conforman el proyecto integral Distrito Malvinas.

Durante la recorrida, Nardini destacó: “Poder mostrar todo el desarrollo que estamos llevando adelante con el Distrito Malvinas es fundamental para la planificación y el crecimiento que tendrá nuestro municipio. Este proyecto ya nos posiciona como una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, con infraestructura cívica y urbana que permitirá que Malvinas siga creciendo y consolidándose”.

Dentro del Distrito Malvinas avanzan obras estratégicas: el nuevo Teatro Municipal, con 500 butacas y un patio al aire libre conectado al Paseo de la Laguna; este último también en ejecución y concebido como espacio central del proyecto.

Nardini destacó la importancia de la administración responsable y la articulación con el sector privado. Su principal atractivo será el Polo Gastronómico, desarrollado junto al sector privado, que marcará el inicio de un distrito moderno y sustentable, rodeado de naturaleza, con espacios culturales y comerciales. El objetivo es consolidar a Malvinas Argentinas como referencia cultural y comercial del corredor norte del conurbano bonaerense.

Por su parte, la vicegobernadora Magario resaltó la magnitud del proyecto y lo relacionó con el desarrollo del área sanitaria del distrito: “La verdad que es un sueño que se está haciendo realidad. Lo que se nota en Malvinas es el desarrollo, la planificación y el empeño que se le ha puesto. Es impresionante porque además el distrito se destaca por el sistema de salud que ha desarrollado, siendo referencia en la provincia. Ahora, con este proyecto, suma un espacio que será muy importante para que los vecinos disfruten de naturaleza, cultura y vida comunitaria en plena ciudad”.