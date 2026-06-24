"¿Cuántos pendrives de diferencia hay para dar quórum?": las chicanas de la oposición al Gobierno en Diputados En el marco de los apartamientos de reglamento, los legisladores apuntaron contra la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre quien no avanzó el pedido de moción de censura, al no tener el apoyo del PRO y otros aliados oficialistas. Por Agregar C5N en









Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro cuestionaron el blindaje del Gobierno a Adorni.

La Cámara de Diputados vivió este miércoles un inicio de sesión caliente con chicanas entre legisladores opositores y oficialistas, previo al debate del Súper RIGI y el pago de lo holdouts, que ya tienen media sanción del Senado y el Gobierno busca transformarlos en ley con el apoyo de bloques aliados.

La misma se llevó a cabo en medio de la polémica por la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que finalmente no avanzó y los libertarios lograron aplazar para la próxima semana gracias a que legisladores del PRO no bajaron al recinto para dar quorum. Este miércoles, en el marco de los apartamientos de reglamento, los legisladores apuntaron contra la figura del jefe de Gabinete y cuestionaron el blindaje libertario.

“Este pedido es para tratar el proyecto de moción de censura para remover al jefe de gabinete, Manuel Adorni. Y quiero insistir con esto porque el titular que dejó la frustrada sesión de ayer en el Congreso Nacional, la vergüenza nacional”, señaló en un primer momento la diputada de izquierda, Myriam Bregman.

En el continuado de su indignación, remarcó que "la vergüenza que dan los que no vinieron, la vergüenza que dan los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Y lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio, porque cuando se trata de uno de los propios se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras totales. Y algún día, señor presidente, nos gustaría saber cuántos pendrives de diferencia hay entre dar quórum para una cosa y para la otra”.

“Ayer no apareció ninguno. Hoy llegaban con cara de distraído. Alguno entraba haciéndose el que hablaba por teléfono. Uy, no me di cuenta. ¿Cuánto vale dar quórum a las 12:20 y cuánto a las 12:25?. Esa es la pregunta que que queda flotando en el aire, ¿no?. Te podés hacer el distraído, pero ya a esta altura más o menos nos conocemos todos”, completó.

Al momento de su intervención, el radical Maximiliano Ferraro consideró que la situación de Adorni es "insostenible" y advirtió por "la pérdida de confianza" del funcionario, "por haber mentido descaradamente en este recinto y a toda la sociedad, a la cual tomó por estúpida". El cruce discursivo continúo luego entre Cristian Ritondo, del PRO, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, quienes pusieron en debate la fallida sesión del martes sobre la interpelación a Manuel Adorni. -Lo de ayer era todo un show

+No te piden tanto, NADIE te pide tanto



Germán Martínez se la mandó a guardar al forr0 de Ritondo. Se hacen los republicanos en los medios y son cómplices de un CHORRO como Adorni pic.twitter.com/RE4184Zebj — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) June 24, 2026 Ritondo defendió la postura del partido amarillo de no dar quórum y afirmó que el intento opositor “era una sesión de show”. De todas maneras, argumento que si todos los diputados hubieran estado presentes, la moción de censura no hubiera avanzo por falta de acompañamiento interno. Sobre el final, le agradeció a Martín Menem y los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales por haber llevado a cabo el tratamiento del tema en comisión “como corresponde y en forma institucional”. Inmediatamente fue el titular de la bancada peronista, quien pidió la palabra y salió a responderle con uno mensaje cargado de ironía: “No entiendo en qué debate dijo el diputado preopinante… nadie te pide tanto, Cristian, nadie te pide tanto”.