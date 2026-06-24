La incómoda entrevista de Nati Jota a la novia de Marcos Senesi: su actitud distante se hizo viral La charla durante la cobertura del Mundial reveló el perfil reservado de la protagonista, que generó interés entre los fanáticos argentinos. Agregar C5N en









La notera del canal de streaming se encontró y charló con la pareja de un futbolista de la Scaloneta, en pleno banderazo albiceleste.

La cobertura del Mundial 2026, la pasión de los hinchas argentinos y el fenómeno de las redes sociales volvieron a cruzarse cuando Nati Jota protagonizó una entrevista que rápidamente se convirtió en viral. La conductora encontró a Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, durante un banderazo previo al partido de la Selección Argentina ante Austria, y el intercambio generó comentarios por la particular actitud de la futbolista inglesa.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando Nati Jota comenzó el diálogo en inglés con una frase directa y elogiosa: “Sos muy hermosa”. La reacción de Kelci Rose fue una mirada incómoda hacia un costado y una respuesta corporal que muchos usuarios interpretaron como distancia o falta de entusiasmo frente a la charla. El clip comenzó a circular con velocidad y abrió debate en redes.

La conversación entre la presentadora de Olga y la jugadora del fútbol británico continuó con una pregunta simple de la periodista: “¿Estás feliz?”. La pareja de Marcos Senesi respondió: “Sí, ¿y vos?”, en un intercambio breve que volvió a generar repercusión. Nati Jota respondió con una sonrisa: “Pero claro que sí”, intentando mantener el tono amistoso de la entrevista en medio del clima mundialista.

Luego, la conductora quiso conocer la mirada de Rose sobre el multitudinario apoyo de los argentinos: “¿Qué pensás del banderazo?”. La futbolista contestó: “Es muy loco”, una frase corta que volvió a instalar la discusión sobre su estilo más reservado frente a cámara. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa de la Selección Argentina.

El cierre del intercambio estuvo relacionado con otro episodio viral: el video que Kelci había grabado cuando Marcos Senesi recibió la noticia de su convocatoria al Mundial. Ante la consulta sobre las críticas que recibió, Rose respondió: “Todo el mundo tiene una opinión sobre algo”, acompañando la frase con un gesto de indiferencia. Esa actitud terminó de convertir la entrevista con Nati Jota en uno de los contenidos virales de la jornada.