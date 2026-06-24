24 de junio de 2026 Inicio
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River en busca de un goleador: del llamado a Lucas Beltrán, la consulta por Mauro Icardi y la espera por Rafael Santos Borré

El conjunto Millonario comenzó la temporada en España y tras la larga lista de jugadores que no tendrá en cuenta ya busca nuevos jugadores para reforzar el equipo de Eduardo Coudet. Hasta el momento sólo llegaron Nicolás Otamendi y Mauro Aramburri.

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Wanda Nara aseguró que habló con el habló con Di Carlo para la llegada de Icardi a River.

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River está de pretemporada preparándose para lo que será el segundo semestre de este año y a la espera de la llegada de Nicolás Otamendi y con la presencia de Mauro Aramburri, los dirigentes están en constante movimientos para incorporar un delantero.

El plantel fue recibido por una multitud en Madrid.
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En esa línea, surgieron los nombres de Mauro Icardi, Lucas Beltrán y hasta Rafael Santos Borré. ¿Cuál es la posibilidad que se dé la llegada de alguno de esos futbolistas? Según trascendió, el colombiano recibió el llamado de Eduardo “Chacho” Coudet y le hizo saber su deseo de contar con él.

La buena relación entre el técnico y el delantero se da de cuando coincidieron en Inter de Porto Alegre, club en el que estuvieron juntos durante 2024. De hecho, fue el propio Eduardo quien lo buscó y convenció de ir a Brasil. Ahora, tras el llamado del DT, el colombiano dio el visto bueno para volver al Millonario. A la espera que se concrete este pase, hay otros nombres dando vueltas.

Rafael Santos Borré con la camiseta del Internacional de Porto Alegre.

Rafael Santos Borré con la camiseta del Internacional de Porto Alegre.

El cordobés era casi una fija para regresar a Núñez ya que hubo acuerdo de los dirigentes con Fiorentina, club italiano donde milita actualmente, sin embargo, restaba la aprobación del propio futbolista, pero su postura sería continuar en el Viejo Continente y dilatar su regreso al fútbol argentino.

Mientras que sobre el posible arribo del rosarino sorprendió a todos. Todo se dio cuando Wanda Nara reveló que llamó al presidente de River, Stefano Di Carlo, para consultar por una posible llegada del actual jugador de Galatasaray. El futuro de Icardi continúa abierto, ya que su vínculo en Turquía vence en junio de 2027 y, si no renueva, en seis meses podría empezar a negociar con cualquier club en condición de jugador libre.

Hablé con el presidente por otros temas también laborales, y le hice esta consulta porque sería una solución para todos”, se sinceró y agregó: “Dije: ‘¿Puedo hacer algo para colaborar para que Mauro venga a River? Porque se solucionarían un montón de problemas’. Me dijeron que no”.

La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos.

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River empezó la pretemporada en España: cuándo jugará su primer amistoso

River ya está en Alicante, España, para comenzar la pretemporada y ponerse a punto en lo que será el segundo semestre del año donde deberá afrontar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

Ya con la confirmación de Nicolás Otamendi, que se sumará al plantel una vez que finalice el Mundial 2026 y Mauro Aramburri, el Millonario ya tiene confirmado un amistoso en Portugal.

Según se confirmó, el partido internacional será ante Flamengo el próximo viernes 3 de julio a las 15:30 horas en el Estadio Algarve, ubicado en la ciudad portuguesa de Faro.

River comunicó los hinchas que quieran asistir a dicho partido ya pueden adquirir las entradas a través de la plataforma Meo Blue Ticket. Los precios de las ubicaciones van desde €11,11 como la más barata hasta 38,87.

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