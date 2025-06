Donald Trump afirmó que Irán avisó a Estados Unidos del ataque contra la base militar en Qatar

Donald Trump.png El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños. Lo más importante es que se han desahogado y, con suerte, no habrá más odio", agregó en esta línea.

Por último, pese al ataque, afirmó que Irán había advertido a Estados Unidos acerca del ataque: "Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que permitió que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido. Quizás Irán pueda ahora avanzar hacia la paz y la armonía en la región, y animaré con entusiasmo a Israel a que haga lo mismo. ¡Gracias por su atención a este asunto!"

El ataque de Irán a una base militar de Estados Unidos en Qatar

Irán atacó una base militar de Estados Unidos en Qatar luego de que el país norteamericano bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes, en el marco de su incorporación a la ofensiva de su aliado Israel luego de 9 días de incesante intercambio de misiles entre Teherán y Tel Aviv.

La agencia de noticias iraní Tasnim informó que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó el ataque contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, que se sitúa cerca de Doha. Además, las autoridades del país iraní definieron el lanzamiento de misiles como "un devastador y poderoso ataque".

En tanto, el periodista Gabriel Michi se refirió en De Una, por C5N, a la respuesta de Estados Unidos: "La Casa Blanca confirmó el ataque y dijo que Estados Unidos había evacuado a todo el equipo militar que tenía en esa base en Qatar hace una semana, por lo que Irán atacó una base completamente vacía. Es la más grande de Estados Unidos en esa región".

Por su parte, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, marcó la postura de ese país: "El Estado de Qatar condena enérgicamente el ataque perpetrado por la Guardia Revolucionaria Iraní contra la Base Aérea Al-Udeid. Consideramos que esto constituye una flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, su espacio aéreo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

"Afirmamos que Qatar se reserva el derecho a responder directamente de forma equivalente a la naturaleza y la magnitud de esta descarada agresión, de conformidad con el derecho internacional", advirtió en una publicación en su cuenta de la red social X.

También confirmó que Qatar estropeó el ataque de Irán: "Aseguramos que las defensas aéreas de Qatar frustraron con éxito el ataque e interceptaron los misiles iraníes. El Ministerio de Defensa emitirá posteriormente un comunicado detallado sobre las circunstancias del ataque".