En plena escalada en Medio Oriente, el embajador de Israel afirmó que "no vemos amenaza directa en la Argentina"

Eyal Sela cargó contra el régimen de Irán y advirtió que "hace 47 años que está matando inocentes en todo el mundo". También se refirió a las medidas por el conflicto: "Lo importante es que el terrorismo no pare nuestra actividad".

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela , se refirió a los ataques de Estados Unidos en conjunto con Israel contra Irán , que profundizaron el conflicto en Medio Oriente , aunque afirmó que no observa "ninguna amenaza directa" en la Argentina.

En diálogo con Radio Rivadavia, Sela expuso que no advirtió posibilidades de un ataque contra la Argentina, a pesar de que "Irán hace 47 años que está matando inocentes en todo el mundo". Además, hizo alusión a las disposiciones de prevención: "Estamos trabajando normalmente, con algunas medidas más de seguridad. Lo importante es que el terrorismo no pare nuestra actividad".

En tanto, recordó los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, ya que señaló que Irán buscó "matar a argentinos inocentes". También cargó contra el líder supremo iraní, Alí Khamenei, quien murió por los ataques de Estados Unidos e Israel: "Sabían que van a matar inocentes cuando Jamenei dio la orden de atacar a la AMIA, igual lo hizo en Bulgaria, en India o en Tailandia".

En este marco, puntualizó que del mismo modo Irán está matando inocentes cuando reprime "a su propia gente que está saliendo a las calles buscando libertad , buscando amar a quien quieren, buscando tener la vida que quieren".

Alí Khamenei, líder de Irán que murió en los ataques de Estados Unidos e Irán.

En tal sentido, consideró "totalmente lógico" que el Gobierno iraní haya designado, tras los ataques, como jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su vinculación con los atentados en Buenos Aires. "Esto muestra que son terroristas. Ahmad Vahidi fue la persona que estuvo detrás de los atentados. Khamenei dio la orden, pero Vahidi fue el que tenía que prepararlo en la forma y en el lugar", aseveró.

Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques sobre la capital de Irán

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán denunció nuevos ataques de Israel y Estados Unidos durante la mañana de este lunes en la capital, Teherán. Además, los medios estatales afirmaron que un envío mortal de misiles alcanzó la ciudad de Sanandaj, al oeste del país.

En Teherán, pacientes fueron evacuados el domingo por la noche de un hospital en el norte de la ciudad después de que sufriera graves daños por ataques. Imágenes publicadas por la radiodifusora estatal iraní IRIB muestran el exterior dañado del Hospital Gandhi, con escombros y vidrios esparcidos en la calle.

Mientras tanto, Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud de Irán, informó que misiles también impactaron cerca de un hospital en Ahvaz, en el suroeste del país, y que los pacientes allí también tuvieron que ser trasladados fuera del hospital.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel expresaron que atacaron "sitios del régimen terrorista iraní" en el centro de Teherán durante la noche del domingo al lunes.

La agencia semioficial iraní Tasnim publicó imágenes que mostraban a los servicios de emergencia buscando entre los escombros de un edificio gravemente dañado. Según la agencia de noticias afiliada al Estado IRNA, hubo tres muertos en los ataques.