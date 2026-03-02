2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

En plena escalada en Medio Oriente, el embajador de Israel afirmó que "no vemos amenaza directa en la Argentina"

Eyal Sela cargó contra el régimen de Irán y advirtió que "hace 47 años que está matando inocentes en todo el mundo". También se refirió a las medidas por el conflicto: "Lo importante es que el terrorismo no pare nuestra actividad".

Por
Eyal Sela

Eyal Sela, embajador de Israel en Argentina.

como funciona iron beam, el sistema de defensa laser que estreno israel
Te puede interesar:

Cómo funciona Iron Beam, el sistema de defensa láser que estrenó Israel

En diálogo con Radio Rivadavia, Sela expuso que no advirtió posibilidades de un ataque contra la Argentina, a pesar de que "Irán hace 47 años que está matando inocentes en todo el mundo". Además, hizo alusión a las disposiciones de prevención: "Estamos trabajando normalmente, con algunas medidas más de seguridad. Lo importante es que el terrorismo no pare nuestra actividad".

En tanto, recordó los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, ya que señaló que Irán buscó "matar a argentinos inocentes". También cargó contra el líder supremo iraní, Alí Khamenei, quien murió por los ataques de Estados Unidos e Israel: "Sabían que van a matar inocentes cuando Jamenei dio la orden de atacar a la AMIA, igual lo hizo en Bulgaria, en India o en Tailandia".

Alí Khamenei
Alí Khamenei, líder de Irán que murió en los ataques de Estados Unidos e Irán.

Alí Khamenei, líder de Irán que murió en los ataques de Estados Unidos e Irán.

En este marco, puntualizó que del mismo modo Irán está matando inocentes cuando reprime "a su propia gente que está saliendo a las calles buscando libertad, buscando amar a quien quieren, buscando tener la vida que quieren".

En tal sentido, consideró "totalmente lógico" que el Gobierno iraní haya designado, tras los ataques, como jefe de la Guardia Revolucionaria a Ahmad Vahidi, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol por su vinculación con los atentados en Buenos Aires. "Esto muestra que son terroristas. Ahmad Vahidi fue la persona que estuvo detrás de los atentados. Khamenei dio la orden, pero Vahidi fue el que tenía que prepararlo en la forma y en el lugar", aseveró.

Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques sobre la capital de Irán

En plena escalada del conflicto en Medio Oriente, Irán denunció nuevos ataques de Israel y Estados Unidos durante la mañana de este lunes en la capital, Teherán. Además, los medios estatales afirmaron que un envío mortal de misiles alcanzó la ciudad de Sanandaj, al oeste del país.

En Teherán, pacientes fueron evacuados el domingo por la noche de un hospital en el norte de la ciudad después de que sufriera graves daños por ataques. Imágenes publicadas por la radiodifusora estatal iraní IRIB muestran el exterior dañado del Hospital Gandhi, con escombros y vidrios esparcidos en la calle.

Mientras tanto, Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud de Irán, informó que misiles también impactaron cerca de un hospital en Ahvaz, en el suroeste del país, y que los pacientes allí también tuvieron que ser trasladados fuera del hospital.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel expresaron que atacaron "sitios del régimen terrorista iraní" en el centro de Teherán durante la noche del domingo al lunes.

La agencia semioficial iraní Tasnim publicó imágenes que mostraban a los servicios de emergencia buscando entre los escombros de un edificio gravemente dañado. Según la agencia de noticias afiliada al Estado IRNA, hubo tres muertos en los ataques.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Medios iraníes confirmaron la muerte de Mansoureh Khojasteh

En Irán afirman que murió Mansoureh Khojasteh, la esposa del líder iraní Ali Khamenei

El conflicto en Medio Oriente amenaza con subas en el petróleo.

Guerra en Medio Oriente: se dispara el precio del petróleo y el oro y caen las bolsas

La capital de Irán sigue bajo ataque.

Israel y Estados Unidos lanzaron nuevos ataques sobre Teherán

Por el ataque en la petrolera Aramco no hay personal civil herido.

Irán bombardeó una de las petroleras más grandes del mundo en Arabia Saudita

Imágenes del ataque, captadas por vecinos de la zona oeste de Jerusalén. 

Irán lanzó un ataque nocturno que pone en tensión a las defensas de Israel: al menos 7 heridos en Jerusalén

Rating Cero

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

Axel encontró en este nuevo camino una manera de unir su vida cotidiana con un proyecto productivo.

Qué fue de la vida de Axel: de la música a tener un negocio gastronómico

 gira latinoamericana del músico volvió a instalar la posibilidad de que exista algo más que una amistad.

Alejandro Sanz tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: de quién se trata

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Las multas pueden alcanzar las 7 cifras en marzo 2026.

Cuales son las multas de tránsito que superan el millón de pesos en Argentina en marzo 2026

Hace 15 minutos
Receta de papas fritas en la freidora de aire.

La mejor forma de hacer papas fritas en la air fryer: te quedan impecables y crocantes

Hace 15 minutos
¿Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026?

Cuáles son las 10 mejores atracciones de Buenos Aires para hacer en marzo 2026

Hace 16 minutos
Francia está lista para liderar la nueva era del orden mundial.

Macron anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear: "Para ser libres, tenemos que ser temidos"

Hace 16 minutos
play
El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Hace 16 minutos