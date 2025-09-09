IR A
Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

Con 28 capítulos y tres temporadas, esta producción finlandesa conquistó a los suscriptores de la plataforma de streaming con un relato oscuro y atrapante.

Mientras atraviesa un duelo personal

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.

Netflix viene reforzando su catálogo con propuestas internacionales que sorprenden por su identidad y calidad. Entre ellas aparece una serie finlandesa que ya lleva varios años en la plataforma y que sigue sumando reproducciones Lejos de pasar inadvertida, la producción se convirtió en un clásico moderno dentro del género policial.

Con tres temporadas y 28 capítulos, Deadwind se instaló entre las ficciones nórdicas que lograron abrirse paso en un mercado saturado de thrillers. Su combinación de misterio, paisajes sombríos y una protagonista que arrastra sus propios fantasmas personales le da una impronta muy distinta a lo que suele verse en producciones anglosajonas.

Parte de su éxito se explica por cómo maneja el suspenso. La serie no se apoya únicamente en la investigación policial, sino también en la atmósfera: la fotografía fría y gris de Helsinki.

Netflix: sinopsis de Deadwind

La historia arranca pocos meses después de que la detective Sofia Karppi sufre una pérdida devastadora. Mientras intenta recomponer su vida, se ve obligada a investigar el asesinato de una mujer vinculada a una constructora en Helsinki. Lo que parece un caso aislado rápidamente se transforma en un entramado de corrupción, narcotráfico y negocios turbios que involucra a figuras poderosas de la ciudad.

Uno de los rasgos más valorados de Deadwind es cómo muestra a Karppi: no es la típica heroína invulnerable, sino una mujer golpeada por la vida, que debe sobreponerse al dolor mientras enfrenta un entorno lleno de presiones y peligros. Esa mezcla de vulnerabilidad y determinación la convirtió en un personaje con el que muchos espectadores lograron empatizar.

La producción, estrenada en 2018 en Netflix, supo mantenerse vigente gracias a su capacidad para reinventar cada temporada con nuevos conflictos, sin perder el tono sombrío que la caracteriza.

Tráiler de Deadwind

Reparto de Deadwind

  • Viitala como Sofia Karppi
  • Lauri Tilkanen como Sakari Nurmi
  • Jani Volanen como Usko Bergdahl
  • Pamela Tola como Anna Bergdahl
  • Eedit Patrakka como Armi Bergdahl
  • Elsa Brotherus como Isla Bergdahl
  • Tommi Korpela como Alex Hoikkala
  • Pirjo Lonka como Julia Hoikkala
  • Riku Nieminen como Roope Hoikkala
