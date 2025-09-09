Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales Con 28 capítulos y tres temporadas, esta producción finlandesa conquistó a los suscriptores de la plataforma de streaming con un relato oscuro y atrapante.







Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.

Netflix viene reforzando su catálogo con propuestas internacionales que sorprenden por su identidad y calidad. Entre ellas aparece una serie finlandesa que ya lleva varios años en la plataforma y que sigue sumando reproducciones Lejos de pasar inadvertida, la producción se convirtió en un clásico moderno dentro del género policial.

Con tres temporadas y 28 capítulos, Deadwind se instaló entre las ficciones nórdicas que lograron abrirse paso en un mercado saturado de thrillers. Su combinación de misterio, paisajes sombríos y una protagonista que arrastra sus propios fantasmas personales le da una impronta muy distinta a lo que suele verse en producciones anglosajonas.

Parte de su éxito se explica por cómo maneja el suspenso. La serie no se apoya únicamente en la investigación policial, sino también en la atmósfera: la fotografía fría y gris de Helsinki.

Deadwind-serie-netflix Netflix: sinopsis de Deadwind La historia arranca pocos meses después de que la detective Sofia Karppi sufre una pérdida devastadora. Mientras intenta recomponer su vida, se ve obligada a investigar el asesinato de una mujer vinculada a una constructora en Helsinki. Lo que parece un caso aislado rápidamente se transforma en un entramado de corrupción, narcotráfico y negocios turbios que involucra a figuras poderosas de la ciudad.

Uno de los rasgos más valorados de Deadwind es cómo muestra a Karppi: no es la típica heroína invulnerable, sino una mujer golpeada por la vida, que debe sobreponerse al dolor mientras enfrenta un entorno lleno de presiones y peligros. Esa mezcla de vulnerabilidad y determinación la convirtió en un personaje con el que muchos espectadores lograron empatizar.

La producción, estrenada en 2018 en Netflix, supo mantenerse vigente gracias a su capacidad para reinventar cada temporada con nuevos conflictos, sin perder el tono sombrío que la caracteriza. Tráiler de Deadwind Reparto de Deadwind Viitala como Sofia Karppi

Lauri Tilkanen como Sakari Nurmi

Jani Volanen como Usko Bergdahl

Pamela Tola como Anna Bergdahl

Eedit Patrakka como Armi Bergdahl

Elsa Brotherus como Isla Bergdahl

Tommi Korpela como Alex Hoikkala

Pirjo Lonka como Julia Hoikkala

Riku Nieminen como Roope Hoikkala