Volodimir Zelensky denunció nuevos ataques rusos y aseguró que Vladimir Putin es un "esclavo de la guerra" Lo afirmó este sábado durante una Conferencia de Seguridad de Múnich, donde manifestó estar dispuesto a convocar de inmediato elecciones si hay un alto el fuego: "Dennos dos meses e iremos a elecciones. Eso es todo".







Zelensky habló en la conferencia de Seguridad de Múnich.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció este sábado nuevos ataques rusos a centrales eléctricas en su país y aseguró que Vladimir Putin es un "esclavo de la guerra". Lo expresó al participar de una Conferencia de Seguridad de Múnich, donde manifestó estar dispuesto a convocar de inmediato elecciones si hay un alto el fuego. “Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo”, sentenció.

“Nadie en Ucrania se cree que (Putin) vaya a dejar a nuestra gente tranquila, y tampoco dejará tranquilas a otras naciones europeas, porque no puede prescindir de la idea de la guerra. Puede que él se vea a sí mismo como un zar, pero en realidad es un esclavo de la guerra”, denunció el mandatario ucraniano.

Con respecto a los últimos ataques, señaló: “No hay una sola central eléctrica en Ucrania que no haya resultado dañada por ataques rusos”.

Zelensky y Putin En otro pasaje de su discurso, Zelensky le pidió a Donald Trump y al Congreso de Estados Unidos que aprueben "cuanto antes" las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

“Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EEUU y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra”, subrayó el jefe de Estado ucraniano; al tiempo que acotó: “Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche”.