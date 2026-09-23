23 de septiembre de 2026 Inicio
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Científicos alertan por "Súper Niño": el calor extremo podría generar la muerte de 451.000 personas

Un informe de Climate Impact Lab adelantó que ciento de miles de ciudadanos están en riesgo por las altas temperaturas que se registrarán durante los seis meses que el fenómeno se desarrolle. "Aún hay tiempo para reducir la pérdida de vidas en decenas de miles mediante acciones específicas", sentenciaron.

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Científicos alertan por Súper Niño: el calor extremo podría generar la muerte de 451.000 personas

Científicos de todo el mundo continúan evaluando el impacto de El Niño durante los próximos meses y alertan que como consecuencia el calor extremo podría generar la muerte de 451.000 personas. Se espera que este fenómeno se desarrolle en su etapa más "fuerte" en poco tiempo y podría durar hasta febrero de 2027.

No se trata de extraterrestres, se trataría de auroras generadas por su campo magnético. 
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Un informe de Climate Impact Lab adelantó que la proyección de temperaturas terrestres estarán 1,2 grados por arriba de lo normal en los próximos meses, "debido en gran parte al actual fenómeno de El Niño extremo que comenzó en junio y se espera que dure hasta la primavera del hemisferio norte".

Captura del informe compartido.

Captura del informe compartido.

Por ende, estó generará un 44% más de días calurosos de lo que esperan los especialistas en un año normal. El Niño expondrá a poblaciones a temperaturas que "no serán la norma hasta dentro de dos décadas, antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos".

También estiman que el país que el sufrirá el mayor número de muertes relacionadas con el calor excesivo entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 es Nigeria, con 31.400, seguido de Indonesia con 19.300 y Sudán con 17.600.

Por lo que "es probable que el calor en la región del Sahel africano, que incluye Níger y Chad, así como Nigeria y Sudán, cause 66.800 muertes adicionales durante el período de seis meses".

Super Niño: la crecida del río Iguazú llegó a las Cataratas y el mar avanza sobre Monte Hermoso

El caudal del río Iguazú registró una crecida en el área de las cataratas del Parque Nacional Iguazú en Misiones y el mar avanzó sobre la Costa bonaerense, a la altura de Monte Hermoso. Ambas situaciones se pueden enmarcar en las consecuencias del fenómeno meteorológico El Super Niño que afectará a toda la temporada de lluvias.

La Administración de Parques Nacionales (APN) había informado que los circuitos Superior e Inferior del Parque Nacional Iguazú presentaban un "caudal extraordinario" hace días y, según el organismo, la crecida estaba contemplada en las proyecciones meteorológicas relacionadas con el fenómeno El Niño.

Durante el fin de semana se difundieron videos del lado brasileño donde se pudo observar el "caudal extraordinario" del río Iguazú muy cerca de turistas que no tomaron ninguna precaución especial al respecto. Eventualmente, Brasil cerró ese mirador. Algunas cuentas de redes sociales y medios confundieron esas imágenes con el lado argentino.

En el lado argentino, el Parque Nacional Iguazú continúa abierto salvo el circuito de la Garganta del Diablo, que permanece cerrado desde agosto. Las pasarelas de ese circuito fueron retiradas como medida preventiva ante las crecidas del río y para evitar costos por la pérdida de las pasarelas. Los circuitos Superior e Inferior continúan habilitados.

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