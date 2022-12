Crisis en Perú: tras la destitución de Pedro Castillo, fuertes manifestaciones en Lima

"Le han dado un golpe de Estado y el pueblo no va a reconocer a esta supuesta presidenta que nos dicen que es Dina Boluarte. No hemos elegido a ella. La voluntad popular es que ha elegido a Pedro Castillo", expresó efusivo un manifestante en diálogo con C5N para mostrarse indignado con lo ocurrido en las últimas horas en Perú en una situación cada vez más tensa.

Luego, el hombre dio a conocer que seguirá habiendo movilizaciones en las distintas regiones de Perú por el delicado momento del país. "No puede ser justo que una elite económica que ha gobernado por 200 años aún quiera seguir saqueando este país dejándolo en la miseria", agregó el manifestante dejando en claro su enojo y el pedido a los funcionarios peruanos.

Además, fue contundente contra algunos medios de comunicación locales que según el hombre, no informan la realidad de los hechos sobre lo ocurrido con Castillo: "La prensa limeña, 'amarilla' como le llamamos, desinforma. Esta es la realidad. Este es el pueblo que está respaldando al presidente Castillo y acá quieren hacer creer a la opinión pública que con Castillo nació la corrupción cuando no es así. No nos dejamos engañar".

Tras unos instantes, apareció otro individuo para señalar contundentemente su opinión sobre Castillo al expresar que "no está detenido, está secuestrado por el grupo de poder económico que ha gobernado este país 200 años". "Lamentablemente los medios de comunicación se han prestado a este juego sucio con las Fuerzas Armadas", añadió para coincidir con el manifestante que habló anteriormente.

En tanto, apuntó duramente contra el Congreso ya que aseguró que "no defiende al obrero, al trabajador agricultor. Vivimos la crisis más grande y hoy en día se dan cuenta de que el culpable es Castillo. Qué casualidad", expresó irónicamente para señalar que más allá de lo que se vive actualmente, la situación también fue caótica en años anteriores con otros mandatarios.

"Dina Boluarte ha usurpado el cargo de la presidencia. Ha prometido que si el presidente cae, iba a seguir pero ha traicionado a su palabra. Es una traidora y mentirosa. Desconocemos este Gobierno y a este Congreso. No hay presidente, no hay autoridad", finalizó para disparar con munición gruesa contra quien hasta hace pocas horas era la vicepresidenta de Perú y ante la destitución de Castillo asumió en el máximo cargo.

Por último, otro hombre quien teniendo en cuenta los otros manifestantes que hablaron con C5N, fue el que más enojado se lo notó: "Se ha pisoteado la voluntad del pueblo. No podemos permitir que una elite de poder de corruptos de un 'narcopartido' fujimorista haya secuestrado a nuestro presidente. Vamos a bloquear todo el país: las carreteras, los puertos. Correrán ríos de sangre".

Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú

Dina Ercilia Boluarte Zegarra nació en Apurímac y tiene 60 años, vivió muchos años en México, es abogada de profesión y de acuerdo a la web de Voto informado tiene una maestría en derecho registral y notarial en la Universidad de San Martín de Porres.

De acuerdo a su curriculum trabajó en el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) como abogada y jefa de la oficina desde 2007.

No tiene una marcada carrera política, ya que hace solo cuatro años, exactamente en 2018 trató de incursionar en cargos públicos. En ese año se postuló como candidata a regidora de Surquillo, donde vive, por el partido Perú Libertario, pero perdió. En 2020 y tras la disolución del Congreso de mayoría oficialista, intentó ser legisladora por Perú Libre y nuevamente no pudo.

En agosto de 2021 pidió una licencia a Reniec para poder presentarse en las elecciones generales de ese año ya que su cargo era incompatible con las funciones en el Ejecutivo al que postulaba, pero su solicitud fue denegada; no renunció a su puesto alegando que su cargo político podría ser efímero, y podría retornar a su plaza.

Fue candidata a la vicepresidencia, durante las elecciones generales de 2021, por el partido Perú Libre, en la que la fórmula, encabezada por Pedro Castillo.

El 29 de julio de 2021, fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el Gobierno de Castillo. A más de un año en el cargo, el 25 de noviembre de 2022, tras el nombramiento de Betssy Chávez como Presidenta del Consejo de Ministros, Boluarte presentó su renuncia como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.