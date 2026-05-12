El álbum virtual Panini del Mundial 2026 ya está disponible y, junto a esta edición, se pueden aplicar una serie de códigos promocionales que permiten obtener sobres de figuritas sin costo adicional. La herramienta puede usarse tanto desde el sitio oficial de la FIFA como desde la aplicación propia de Panini, disponible en la tienda de aplicaciones el sistema operativo del dispositivo. De esta forma se vuelve a utilizar el esquema que funcionó con éxito en la edición de 2022.

Por defecto , cada usuario puede abrir dos sobres gratuitos por día, cada uno con cinco figuritas incluidas. Los códigos promocionales permiten sumar sobres adicionales hasta alcanzar el máximo permitido de cuatro por jornada. Ese techo convierte a este recurso en una herramienta muy importante para quienes quieran completar el álbum más rápido sin gastar de más.

Los códigos son distribuidos por distintas marcas asociadas al torneo y se van liberando de manera progresiva . Algunos son de uso público y pueden ser canjeados por cualquier usuario, mientras que otros son de un solo uso y están vinculados a productos físicos como sobres de figuritas o artículos de marcas patrocinadoras.

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

Además de estos códigos de uso público, existen códigos de un solo uso que suelen venir incluidos en los sobres físicos o en artículos de las marcas asociadas, como las etiquetas de botellas de Coca-Cola. Estos últimos son de carácter personal, ya que una vez canjeados en una cuenta, quedan desactivados y no pueden utilizarse en ninguna otra, por lo que compartirlos no tiene ningún efecto una vez que alguien los usó.

FIGURITAS MUNDIAL PANINI

Cómo canjear códigos para tener sobres de figuritas gratis del álbum del Mundial 2026

El proceso de canje es muy fácil y se realiza directamente desde la aplicación del álbum virtual. Una vez dentro de la app, hay que dirigirse a la sección "Código Promocional", ubicada en la parte derecha de la pantalla. En ese lugar se puede ingresar el código de forma manual o escanearlo si está disponible en formato QR, utilizando la herramienta de escaneo integrada en la misma pantalla.

Una vez ingresado el código válido, la aplicación confirma el canje mediante una animación y la imagen de un sobre saliendo de una caja en la parte inferior de la pantalla. El sobre adicional queda acreditado de manera inmediata en la cuenta del usuario, listo para ser abierto y ver las cinco figuritas que contiene.