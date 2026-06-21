21 de junio de 2026 Inicio
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Crece la expectativa por la posible visita del Papa León XVI a la Argentina

El Sumo Pontífice podría llegar llegar al país tras su viaje a Perú programado para noviembre. Si bien falta la confirmación oficial del Vaticano, ya se evalúan posibles recorridos por Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero y una presentación estadio Monumental de River Plate.

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Desde 1987 que Argentina no recibe a un Papa.

Desde 1987 que Argentina no recibe a un Papa.

EFE

El Papa León XIV visitará Latinoamérica en noviembre, con Perú ya confirmado en su agenda. En ese marco, en la Argentina crece la expectativa por una posible escala que marcaría el regreso de un pontífice al país tras casi cuatro décadas, desde la última visita en 1987. Aunque aún falta la confirmación oficial del Vaticano, desde la Iglesia Católica ya analizan recorridos que incluirían Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero y una presentación estadio Monumental de River Plate.

León XIV se reunió con el presidente de Perú.
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"Hasta el momento no hemos recibido ninguna comunicación oficial. Confiamos en que pronto llegue una confirmación”, indicó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo. De todos modos, la posibilidad tomó fuerza después de que León XIV encabezara hace poco encuentros masivos en España, donde reunió a miles de personas en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y en el Estadio Olímpico de Barcelona.

En el caso de visitar la Argentina, desde la Iglesia Católica analizan posibles recorridos que incluyen las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y la posibilidad de una misa masiva en el estadio Monumental, ofrecido por la propia dirigencia del club. “Los viajes del Papa son siempre pastorales, un encuentro del líder de la Iglesia Católica con sus fieles”, señalaron fuentes eclesiásticas.

La confirmación oficial del Vaticano definirá la logística de la posible visita del Papa León XIV al país, con la Nunciatura Apostólica y el Gobierno nacional como actores clave en la organización. La invitación fue realizada por la Conferencia Episcopal en 2025 y reforzada por el presidente Javier Milei a través del canciller Pablo Quirno. Aunque aún no hay fecha establecida, las señales desde la Iglesia y el Gobierno alimentan la expectativa de un acontecimiento histórico y el regreso de un pontífice al país tras casi cuatro décadas.

León XIV viaja a Perú en noviembre

El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó este jueves que el papa León XIV viajará durante la primera quincena de noviembre al país. "Nos ha autorizado a hacer pública su alegría por visitar Chiclayo y todo el país”, señaló a medios locales, luego de participar de una audiencia con Sumo Pontífice en El Vaticano.

En principio, el viaje del Papa al territorio incaico tendría una duración de entre ocho y diez días y podría incluir visitas a las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, además de una posible presencia en Puno e Iquitos. La gira podría extenderse a Argentina y Uruguay.

El Papa saluda a los fieles congregados en la Plaza San Pedro en una audiencia general.

El Papa saluda a los fieles congregados en la Plaza San Pedro en una audiencia general.

“Ha sido muy generoso, se ha acordado de Chiclayo, hemos dialogado de muchas cosas más allá de la política nacional, del arte culinario chiclayano, del loche, del cabrito, del arroz con pato. Está entusiasmado de volver a comer en Chiclayo”, manifestó el jefe de Estado peruano a RPP.

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