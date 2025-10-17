Por las dudas sobre el rescate de EEUU y las elecciones, los bonos en dólares cayeron hasta un 4,4%

A pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos, la volatilidad financiera persiste en el país. El riesgo país superó los 1.000 puntos y se espera que continúe aumentando durante los próximos días.

Los bonos soberanos mostraron fuertes bajas generalizadas. En el caso del Global 2046 alcanzaron el 4,4%. de caída.

Los bonos en dólares cayeron hasta un 4,4% en el mercado local, en una semana marcada por el aumento del dólar a pesar de la intervención del Tesoro de Estados Unidos y por el clima electoral. Además, el riesgo país se mantuvo por encima de los 1.000 puntos.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos mostraron fuertes bajas generalizadas. En el caso del Global 2046 alcanzaron el 4,4%. de caída.

Por su parte, el riesgo país marcó los 1.029 puntos. Luego de las caídas en los títulos argentinos este viernes, se espera que el índice del J.P. Morgan continúe aumentando por encima de esta cifra a partir de la próxima semana, cuando reabran los mercados.

Los inversores siguen a la espera de más novedades sobre salvataje financiero de EE.UU. y anuncios vinculados a la ayuda financiera acordado con el gobierno estadounidense, a cargo de Donald Trump. En este sentido, el embajador norteamericano en el país, Peter Lamelas, publicó en su cuenta de X que " Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos".

Poco después, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó también en X que el organismo volvió a intervenir ayer en el mercado local para contener el aumento del dólar oficial y financiero.

En una rueda altamente volátil, los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior anotan mayoría de bajas de hasta 2,6%, encabezados por Grupo Financiero Galicia, seguido de Central Puerto (-2%) y Pampa Energía (-1,3%), mientras que en el otro extremo suben Telecom (+1,2%), Edenor (+0,6%) e IRSA (+0,6%).

El S&P Merval de la bolsa porteña avanza 1,5% hasta los 1.958.559,50 puntos. En lo que va del mes, el índice líder de la bolsa local acumula un incremento de 10,4% en su medición en pesos y 12,6% en su medición en dólares.