Kristalina Georgieva confirmó que hay un apoyo financiero conjunto del FMI y EEUU para Argentina

La directora del Fondo Monetario Internacional ratificó el trabajo conjunto del organismo junto al Tesoro norteamericano "porque vemos un cambio genuino para mejor en los últimos dos años".

Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se manifestó a favor del gobierno de Javier Milei.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ratificó el trabajo conjunto con el Tesoro de Estados Unidos en el apoyo financiero a la Argentina, cuya ampliación se anunció en los últimos días, y sostuvo que "es bueno sostener al país" en el actual rumbo económico.

El FMI espera una leve desaceleración del crecimiento global.
El FMI recortó sus expectativas para Argentina: proyecta menos crecimiento y más inflación

La directiva concedió una entrevista a la agencia Bloomberg en el marco de la Asamblea anual del organismo y del Banco Mundial. Consultada por el rol del FMI en la asistencia financiera al país de parte del gobierno norteamericano, Georgieva expresó que "trabajamos de la mano con las autoridades argentinas y con los socios de Argentina, en primer lugar, el Tesoro de los Estados Unidos, debido a la magnitud de su apoyo, pero también con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo".

En este sentido, argumentó que "lo hacemos porque vemos un cambio genuino para mejor en Argentina en los últimos dos años", y remarcó que se pasó "de un crecimiento negativo al 4,5% este año (más lento que el año pasado), la inflación de tres dígitos al 28%, el déficit que desapareció y en su lugar hay superávit".

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent anunció la posible ampliación a u$s40 mil millones de la asistencia norteamericana a Argentina.

Asimismo, destacó como "muy importante" que "la pobreza tiende a la baja", señalando que "eso significa que está sucediendo algo en Argentina que es bueno para el futuro de Argentina".

Con respecto a un posible cambio de escenario ante una derrota de Javier Milei en las próximas elecciones legislativas, la directora del Fondo sostuvo que "será presidente por un tiempo. Y creo que todavía hay un fuerte apoyo en Argentina para que el país se convierta en una economía normal, donde las regulaciones sean significativas y tengan un propósito".

En la misma línea, destacó que "se está llevando a cabo una importante limpieza regulatoria en Argentina. Así que espero que, aunque nos encontremos en una situación algo diferente, y francamente, no nos ocupemos de política, la decisión la tenga el pueblo argentino".

Milei, Caputo, Georgieva
Javier Milei y Luis Caputo mantienen un sólido vínculo con Kristalina Georgieva.

Más allá de la incertidumbre electoral y política que se traslada a los mercados, Georgieva consideró que "cuando se observa la fortaleza de la posición económica de Argentina, es bueno sostener al país en ese camino".

En la noche del miércoles, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, destacó el trabajo del FMI en contribuir a mantener la estabilidad económica en Argentina y anunció una ampliación del apoyo al país a u$s40.000 millones, cuando inicialmente había sido fijado en u$s20.000 millones.

Al respecto, precisó que "estamos trabajando en una línea de crédito de u$s20.000 millones que se conectaría con nuestra línea de swaps de divisas", remarcando que con dicha inyección "sumaría un total de u$s40.000 millones para Argentina".

