Este cuádruple crimen tuvo nuevas pruebas después de 30 años y finalmente llegaría a su fin: de cuál se trata

Los investigadores han identificado a un sospechoso en un caso sin resolver de cuádruple asesinato, ocurrido Texas hace más de tres décadas.

Los investigadores han identificado a un sospechoso en un caso sin resolver de cuádruple asesinato ocurrido Texas hace más de tres décadas .

Policía de Austin dijo el viernes que había vinculado a Robert Eugene Brashers con los asesinatos de cuatro adolescentes en una tienda de yogures en 1991 a través del ADN .

Brashers , que se suicidó en 1999 , también era sospechoso de ser un depredador en serie en aquella época , según el Austin American-Statesman. Fue declarado culpable de intento de asesinato tras disparar a una mujer en la cabeza en 1985, y condenado a 12 años de prisión . Fue puesto en libertad en 1989 tras cumplir sólo tres años de prisión , informó el Statesman. Se disparó mortalmente tras un enfrentamiento policial en un motel donde se había escondido con su esposa, su hija y sus dos hijastras, después de liberarlas del motel.

Las pruebas de ADN también relacionaron a Brashers tras su muerte con tres violaciones y asesinatos en Missouri y Carolina del Carolina -incluidas una madre y su hija- y una violación en Tennessee . Robert Springsteen y Michael Scott , que eran adolescentes en el momento de los asesinatos , fueron acusados y condenados por los homicidios en 2001 y 2002 .

Fueron condenados a muerte y cadena perpetua respectivamente, pero sus condenas fueron anuladas en apelación, siendo uno de los motivos que no había pruebas de ADN que los relacionaran con los crímenes.

Los investigadores dicen que más de 1.200 personas fueron consideradas posibles sospechosos a lo largo de los años y las confesiones falsas eran habituales. En 1992, se sospechó brevemente de un líder de una banda de motoristas en México, pero posteriormente fue absuelto tras revelarse que su confesión había sido obtenida mediante tortura.

asesinatos

Más tarde conocido como los "Asesinatos de la tienda de yogures", el violento caso sigue siendo tristemente célebre en Austin y sigue abierto. HBO estrenó el mes pasado una docuserie sobre los asesinatos.

El crimen conmocionó Austin, una ciudad que "perdió su inocencia" aquella noche, dijo un legislador de Texas. "Recuerdo lo chocante que fue en aquel momento, porque creo que Austin, en aquel momento, era todavía una ciudad relativamente pequeña de Texas que perdió un poco su inocencia aquel día", declaró anteriormente Fox News el representante Michael McCaul, Texas de Texas.

McCaul, ex fiscal general adjunto de Texas y ex fiscal federal, aprobó una ley que da a las familias de las víctimas de casos sin resolver la oportunidad de solicitar al gobierno federal que reexamine los casos de más de tres años de antigüedad.

La legislación, conocida como Ley de Derechos de las Familias de Víctimas de Homicidio, obliga al gobierno federal a informar a los familiares de las víctimas de casos sin resolver de su derecho a hacerlo, explicó el congresista.

"Este brutal asesinato de cuatro chicas adolescentes, y la forma en que se hizo... eso puede ocurrir en otras ciudades, pero no Austin. Fue muy chocante, y en parte se debe a que las familias nunca obtuvieron una resolución del caso." "Nuestro equipo nunca renunció a trabajar en este caso", dijo la policía Austin en un comunicado el viernes.

El departamento tiene prevista una conferencia el lunes para discutir las nuevas pruebas del caso.