Confirmado, el fin del mundo no llegará en 2032: el asteroide 2024 YR4 no impactará contra la Luna

El elemento pasó de ser uno de los más peligrosos descubierto en los últimos 20 años, primero por el posible impacto contra la Tierra y, después con la Luna. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea confirmó que ya no existe una amenaza, ya que pasará a 20.000 kilómetros del satélite natural.

En un principio astrónomos e investigadores determinaron que el asteroide 2024 YR4 podía a llegar a impactar contra la Tierra , luego de varios estudios, se confirmó que en realidad tenía mayor porcentaje de estrellarse contra la Luna y, que las consecuencias serían catastróficas para los humanos.

El asteroide 2024 YR4 volvió a estar en el centro de atención científica luego de una nueva actualización de su trayectoria, ya que con el correr de los días el objeto espacial elevó su probabilidad de colisionar con la Luna en 2032.

Aunque en un principio fue visto como un posible riesgo para la Tierra, los datos más recientes descartaron ese peligro. Sin embargo, desde las agencias espaciales como la NASA o la ESA, continúan estudiando su trayectoria.

Ahora, la ESA informó que " al comparar la posición de 2024 YR4 con las estrellas de fondo, el equipo pudo medir su órbita con la precisión suficiente para descartar un impacto lunar en 2032 ".

"La Luna está a salvo, 2024 YR4 no representa ningún peligro, pero el trabajo continúa. El equipo de Defensa Planetaria del Programa de Seguridad Espacial de la ESA continúa detectando y rastreando objetos cercanos a la Tierra para garantizar que, si alguna vez surge un peligro real, no nos pille desprevenidos", añadieron.

Asteroid 2024 YR4 will not impact the Moon in 2032!



New observations from the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope have confirmed that the object will pass safely at a distance of more than 20 000 km.



This result was made possible by a close collaboration between ESA's

Asteroide 2024 YR4: cómo fue su trayectoria y el peligro de impacto contra la Tierra

Desde el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que fue detectado, el asteroide 2024 YR4 despertó inquietud en la comunidad científica por su cercanía a la Tierra y su importante tamaño, equivalente al de un edificio de 12 pisos. En sus primeras semanas de observación, llegó a figurar con una probabilidad de impacto superior al 3%, la más alta jamás registrada para un objeto de estas características.

Las zonas potenciales de colisión incluían regiones densamente pobladas como el norte de Sudamérica, África y parte de Asia, lo que encendió alarmas globales. Afortunadamente, la acumulación de datos precisos en enero y febrero de 2024 permitió reducir el riesgo terrestre a apenas un 0,004%.

Sin embargo, lejos de ser olvidado, el asteroide continuó bajo seguimiento constante. En mayo, el Telescopio Espacial James Webb logró observar fugazmente a 2024 YR4 mediante su espectro infrarrojo, lo que permitió actualizar su localización y trayectoria futura.

Esa mejora en la precisión, liderada por el equipo de Andy Rivkin del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, reveló un leve incremento en las probabilidades de impacto contra la Luna. Según la agencia espacial estadounidense, esa cifra subió del 3,8% al 4,3% tras incorporar los últimos datos. Aun así, se descartó cualquier peligro para la vida en la Tierra.