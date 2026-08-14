14 de agosto de 2026 Inicio
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Terremoto en Colombia: De la Espriella anunció "un plan Marshall" para Chocó, la zona más afectada

El mandatario colombiano visitó las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 y prometió una transformación histórica para una de las regiones más postergadas del país, mientras las tareas de rescate entran en una fase crítica.

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El presidente de Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), visita una zona devastada por el terremoto de magnitud 7,4, este viernes en Quibdó.

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, oficializó este viernes la implementación de un ambicioso programa de reconstrucción denominado "Plan Marshall" para el departamento del Chocó. Durante su recorrido por la ciudad de Quibdó, el jefe de Estado enfatizó que esta iniciativa busca reivindicar a una región que ha sido históricamente "abandonada a su suerte" por el centralismo de Bogotá y convertir la tragedia actual en una oportunidad de desarrollo, progreso y futuro para sus habitantes.

Vamos a prestar ayuda en lo que podamos, sostuvo Junco.
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“En medio de toda esta tragedia hay una oportunidad muy grande. Porque yo quiero proponer un Plan Marshall para el Chocó, pues ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera. Quiero darle al Chocó el lugar que se merece”, aseguró De la Espriella.

Además, añadió: "Vamos a hacer un plan especial para el Chocó. Tenemos la disposición para implementar un plan especial que permita traerle a este departamento desarrollo, progreso y futuro. Estaré viniendo seguido, estaré atento a las obras y viviendas que debemos hacer o reparar”.

Inspirado en el histórico programa de ayuda económica de Estados Unidos para la Europa de posguerra, el proyecto de De la Espriella contempla la creación de un "Fondo Milagro". Según detalló el mandatario, estos recursos nacionales e internacionales se destinarán a la construcción y reparación de infraestructuras vitales, incluyendo hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos. Además, anunció que designará un gerente especial para el Chocó que funcionará como articulador directo entre las necesidades del departamento y el Gobierno nacional.

Este anuncio se produce en un contexto de extrema urgencia humanitaria, ya que las autoridades han actualizado la cifra oficial de víctimas a 287 fallecidos y 379 desaparecidos tras el sismo del pasado lunes. A pesar de que ya ha expirado la "ventana dorada" de 72 horas -periodo en el que las probabilidades de encontrar sobrevivientes son mayores-, los equipos de socorro y voluntarios redoblan esfuerzos entre los escombros en ciudades como Pereira y Cali con la esperanza de lograr rescates milagrosos.

Para atender la emergencia inmediata, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, informó sobre la entrega de subsidios de arriendo y la firma de un decreto para aliviar el pago de servicios públicos de los hogares afectados. Se estima que más de 44.000 familias perdieron su hogar o sufrieron daños graves en sus viviendas, por lo que el Gobierno ha convocado al sector privado para colaborar con maquinaria pesada en la remoción de escombros y en las futuras fases de reconstrucción.

Tras su visita a Quibdó, donde fue recibido por una multitud en las calles, De la Espriella continuará su agenda por otras localidades golpeadas como El Cairo, Toro y Cali, donde encabezará un Puesto de Mando Unificado. El presidente aseguró que trabajará intensamente para descentralizar el poder y garantizar que el Estado haga presencia en los territorios olvidados, afirmando que "el Chocó tiene presidente".

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