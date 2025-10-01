1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Ignacio Torres: "La Argentina va a crecer mirando al interior, no al Obelisco"

El gobernador de Chubut reunió a otros cinco jefes provinciales de la alianza Provincias Unidas en Puerto Madryn y le apuntó a las elecciones presidenciales de 2027. "Queremos discutir desarrollo", pidió.

Por
Torres estuvo acompañado por Pullaro

Torres estuvo acompañado por Pullaro, Llaryora, Vidal, Sadir y Valdés. También dijo presente Schiaretti.

Captura TV

Los gobernadores que conforman la alianza federal Provincias Unidas se reunieron en Puerto Madryn y le apuntaron a las elecciones presidenciales de 2027. “La Argentina va a crecer mirando al interior, no al Obelisco”, lanzó Torres, mandatario de Chubut, uno de los principales oradores de la jornada.

Te puede interesar:

Represión en la marcha de jubilados al Congreso: la Policía lanzó gases y detuvo a un hombre

“Estamos cansados de tener que decidir entre los que abandonan las obras públicas o los que se la afanan. Queremos discutir desarrollo”, agregó el jefe provincial de Chubut.

La jornada, de la que también participaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir y de Corrientes, Gustavo Valdés, comenzó pasadas las 10 de la mañana con una recorrida de la planta de aluminio ALUAR y luego se desarrolló un acto en el hotel Rayentray a partir de las 11:30, donde se trataron temas como la distribución de recursos federales, la inflación y estrategias para fortalecer las economías provinciales.

Otro que habló durante la presentación fue Schiaretti, excandidato a presidente en 2023, quien aseguró que el país necesita “una nueva alternativa que pueda competir con Milei y que exprese lo que su modelo no expresa”. A su vez, Llaryora destacó que Provincias Unidas se posiciona como “una coalición distinta, de sentido común y profundamente federal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1973399230166270052&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

Patricia Bullrich dio detalles de las detenciones por el triple femicidio en Florencio Varela

play

Milei reunió a su Gabinete en medio del escándalo por Espert y la escalada del dólar

play

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

play

En una reunión caliente por el escándalo de Espert, Diputados debate en Comisión el Presupuesto 2026

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J.

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Ya puede consultarse el padrón electoral definitivo para octubre.

Dónde voto en las elecciones 2025: consultá el padrón electoral definitivo

Rating Cero

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Mantis, un nuevo estreno coreano de este año que está siendo tendencia en Netflix.
play

De qué se trata Mantis, la película coreana de acción y venganza que sorprende a todos en Netflix

Llegó a la gran N roja Quiero bailar con alguien, un lanzamiento estadounidense de 2022 que fue furor en cines, se trata nada más y nada menos que el film sobre la vida de Whitney Houston, un drama bibliográfico sobre la estrella.
play

Quiero bailar con alguien es la película biográfica de Whitney Houston que llegó a Netflix: ¿es un musical?

Una de las ex-Gran Hermano﻿ se encuentra en un dramático momento de salud.

El dramático momento que vive una ex-Gran Hermano: "Pasé cuatro días sin comer..."

últimas noticias

Zaira Nara quedó apuntada tras los Martín Fierro 2025.

Zaira Nara y una interna inédita en Telefe: "Pidió no entrevistar a..."

Hace 13 minutos
Hay rumores sobre Mariano Martínez y su nueva pareja

Todos se sorprenden por su diferencia de edad: con quién estaría en pareja Mariano Martínez

Hace 25 minutos
Conocé qué dicen los expertos sobre este comportamiento

Cuál es el verdadero significado de hablar mal de tu ex según la psicología

Hace 25 minutos
Tras el cierre definitivo de Magis TV, ya aparecen opciones legales para ver television gratis.

Adiós a Magis TV: 2 aplicaciones que debés instalar sí o sí en tu televisor

Hace 26 minutos
A pesar de la fama, Nico Occhiato utiliza un perfume de gama media, que igual tiene gran presencia. 

Este es el perfume favorito de Nico Occhiato: a qué huele y cuánto sale

Hace 26 minutos