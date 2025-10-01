Ignacio Torres: "La Argentina va a crecer mirando al interior, no al Obelisco" El gobernador de Chubut reunió a otros cinco jefes provinciales de la alianza Provincias Unidas en Puerto Madryn y le apuntó a las elecciones presidenciales de 2027. "Queremos discutir desarrollo", pidió. Por







Torres estuvo acompañado por Pullaro, Llaryora, Vidal, Sadir y Valdés. También dijo presente Schiaretti. Captura TV

Los gobernadores que conforman la alianza federal Provincias Unidas se reunieron en Puerto Madryn y le apuntaron a las elecciones presidenciales de 2027. “La Argentina va a crecer mirando al interior, no al Obelisco”, lanzó Torres, mandatario de Chubut, uno de los principales oradores de la jornada.

“Estamos cansados de tener que decidir entre los que abandonan las obras públicas o los que se la afanan. Queremos discutir desarrollo”, agregó el jefe provincial de Chubut.

La jornada, de la que también participaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir y de Corrientes, Gustavo Valdés, comenzó pasadas las 10 de la mañana con una recorrida de la planta de aluminio ALUAR y luego se desarrolló un acto en el hotel Rayentray a partir de las 11:30, donde se trataron temas como la distribución de recursos federales, la inflación y estrategias para fortalecer las economías provinciales.

Otro que habló durante la presentación fue Schiaretti, excandidato a presidente en 2023, quien aseguró que el país necesita “una nueva alternativa que pueda competir con Milei y que exprese lo que su modelo no expresa”. A su vez, Llaryora destacó que Provincias Unidas se posiciona como “una coalición distinta, de sentido común y profundamente federal”.