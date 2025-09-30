Llegó un nuevo vuelo desde Estados Unidos con argentinos deportados por Donald Trump Siete ciudadanos arribaron a Ezeiza durante la madrugada de este martes como consecuencia del endurecimiento de la política estadounidense contra migrantes ilegales y ya son más de 50 los que fueron forzados a regresar. Es el cuarto avión que aterriza en el país. Por







Se estima que ya son 50 argentinos deportados por Estados Unidos

En el marco del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, este martes llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un nuevo grupo de argentinos deportados por Donald Trump. El cuarto vuelo, contratado por el Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), llegó alrededor de la 1 de la madrugada y se suma a los anteriores que aterrizaron entre el 12 de junio y el 26 de septiembre. Se trata de siete personas que habrían llegado a vivir 25 años en ese país.

En su regreso, los argentinos hicieron previa escala en Guayaquil, Ecuador a bordo de un Airbus A320-214 de GlobalX, la empresa contratada por el Servicio de Inmigración, y al igual que los anteriores vuelos, los deportados salieron del aeropuerto por la puerta FBO VIP Club donde fueron esperados por sus familiares.

Una vez en Argentina, los deportados tuvieron que atravesar una serie de procedimientos internos en el área de Migraciones y posteriormente, fueron liberados alrededor de las 2 de la mañana acompañados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por qué los argentinos son deportados de Estados Unidos Hasta el momento, desde que Estados Unidos implementó la política de “tolerancia cero” y concluyó con la deportación de varios ciudadanos ilegales, son alrededor de 50 argentinos que regresaron al país.