Llegó un nuevo vuelo desde Estados Unidos con argentinos deportados por Donald Trump

En el marco del endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, este martes llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza un nuevo grupo de argentinos deportados por Donald Trump. El cuarto vuelo, contratado por el Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), llegó alrededor de la 1 de la madrugada y se suma a los anteriores que aterrizaron entre el 12 de junio y el 26 de septiembre. Se trata de siete personas que habrían llegado a vivir 25 años en ese país.
En su regreso, los argentinos hicieron previa escala en Guayaquil, Ecuador a bordo de un Airbus A320-214 de GlobalX, la empresa contratada por el Servicio de Inmigración, y al igual que los anteriores vuelos, los deportados salieron del aeropuerto por la puerta FBO VIP Club donde fueron esperados por sus familiares.
Una vez en Argentina, los deportados tuvieron que atravesar una serie de procedimientos internos en el área de Migraciones y posteriormente, fueron liberados alrededor de las 2 de la mañana acompañados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Por qué los argentinos son deportados de Estados Unidos
Hasta el momento, desde que Estados Unidos implementó la política de “tolerancia cero” y concluyó con la deportación de varios ciudadanos ilegales, son alrededor de 50 argentinos que regresaron al país.
El primer vuelo que llegó fue 12 de junio pasado, si bien no se oficializó la cantidad de pasajeros deportados, se estima que en el mismo habrían regresado unos 16 argentinos a bordo de un Airbus A320-214 de GlobalX.
El segundo se dio el 11 de septiembre, en plena madrugada donde un grupo con 10 argentinos fueron repatriados. Mientras que el último al de esta mañana se dio el pasado 26 de septiembre con 15 ciudadanos.
La deportación se aplica, entre otras cuestiones por el vencimiento de visas, ingresos irregulares o la comisión de delitos.