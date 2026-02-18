18 de febrero de 2026 Inicio
Quiénes son los cuatro candidatos que podrían reemplazar a José Jerí en Perú

Los distintos bloques políticos presentaron sus postulantes a Giovanni Forno, el oficial mayor del Congreso. Tras la votación en el recinto, habrá nuevo presidente interino.

Por
El Congreso peruano votará al nuevo presidente tras la destitución de Jerí.

Tras la destitución del presidente interino José Jerí, el Congreso de Perú activó en cuestión de horas el proceso para definir a su sucesor. Las distintas bancadas parlamentarias presentaron cuatro candidaturas, en una nueva muestra de la profunda inestabilidad política que atraviesa el país, que podría sumar a su octavo mandatario en apenas diez años.

La mujer y su hija fueron encontradas en la vivienda que compartían. 
Hallaron degolladas a una mujer y su hija: el asesino se sacó una selfie con los cuerpos y compartió la foto

Jerí había asumido la presidencia hace solo cuatro meses y fue removido este martes tras prosperar una moción de censura en su contra. Quien resulte electo como nuevo titular del Congreso de la República asumirá automáticamente la presidencia interina del país, a apenas dos meses de las elecciones generales previstas para abril.

Luego de intensas negociaciones internas, los bloques parlamentarios formalizaron sus postulaciones ante el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, antes del cierre del plazo establecido para este martes a las 18 horas.

Entre las postulantes se encuentra la legisladora de centroderecha María del Carmen Alva Prieto, de 58 años, quien ya presidió el Parlamento entre 2021 y 2022. Su candidatura fue impulsada por el partido Acción Popular, una fuerza histórica que gobernó el país en distintas etapas, incluida la transición encabezada por Valentín Paniagua tras la caída de Alberto Fujimori.

José Jerí 17-2-26
José Jerí tan solo estuvo cuatro meses a cargo de la presidencia de Perú.

También formalizó su postulación el congresista conservador Segundo Héctor Acuña Peralta, de 68 años, respaldado por la bancada de Honor y Democracia. Ingeniero civil y empresario, Acuña inició su carrera política en Alianza Para el Progreso, el partido fundado por su hermano César Acuña, aunque luego se distanció y pasó por diversos espacios parlamentarios.

Desde el arco de izquierda, el Bloque Democrático Popular presentó al sociólogo Edgard Cornelio Reymundo Mercado, de 73 años. Exalcalde del distrito de Chilca y excongresista, Reymundo regresó al Parlamento en la actual legislatura como integrante de Juntos por el Perú.

La cuarta candidatura corresponde al abogado José María Balcázar Zelada, de 83 años, propuesto por Perú Libre. Exmagistrado y exintegrante de la Corte Suprema, Balcázar llegó al Congreso por el partido que llevó a la presidencia en 2021 a Pedro Castillo, posteriormente destituido y condenado tras su intento de disolver el Parlamento en 2022.

