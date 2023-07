C5N en Madrid: el impacto del calor extremo de cara al domingo de elecciones

En el programa La Voz de la Calle en C5N , la periodista Paula Marusich destacó desde el Parque del Retiro, desde el centro de Madrid, sobre "la jornada de reflexión" para los europeos y que sería la "veda electoral" en Argentina: "Cerca de 2.600.000 personas eligieron votar a través del correo, por las temperaturas extremas que no pueden ir a votar en el mes de julio, que para nosotros sería como votar en enero".

"Nos sorprendimos porque a las 2 o 3 de la tarde prácticamente no hubo gente en la calle este sábado. Ahora a las 9 de la noche hay 26°C de temperatura y recién salen los madrileños porque se puede respirar un poco este calor sin precedentes", destacó la enviada especial de C5N a España.

Entre los testimonios se escucharon "votar es toda una faena pero vamos a ir", "a mi no me resulta incómodo y voy a ir a votar", otros remarcaron que "puedo ir y si no hubiera podido votaba por correo", en una contienda que pone en juego el rumbo político español.

Más de 37 millones de ciudadanos españoles podrán participar de las elecciones generales de este domingo, que no son obligatorias, para decidir si el Gobierno sigue en manos de la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o si, se inclina por la alianza de derecha y ultraderecha, conformada por el Partido Popular (PP) y Vox.

La tercera ola de calor del verano

España vive desde comienzos de semana una ola de calor, la tercera del verano, como consecuencia del anticiclón Caronte en el oeste de la cuenca mediterránea.

El martes, los termómetros marcaron 45,4 °C en Figueres, Cataluña, un récord absoluto para la región del noreste de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo meteorológico mantuvo este miércoles en alerta roja a varias provincias del país.

En un contexto de calentamiento global de los océanos, la máxima del mar llegó a un promedio de 24,6 °C a mediados de julio, unos 2,2 grados más de lo habitual para la temporada.