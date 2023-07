C5N en Madrid: el análisis político sobre las cruciales elecciones de este domingo

"En España se publican muchísimos sondeos. Lo que parece cierto es que hay una recuperación de la izquierda, no sabemos con qué intensidad y si le alcanza para cambiar el resultado", afirmó.

Juliana explicó que, en contraposición con el sistema presidencialista argentino, "hay que tener claro que este domingo no se elige al presidente, se elige al Parlamento. Luego, en la primera votación se necesita mayoría para elegir presidente, y de allí en adelante, se define por tener más votos positivos que negativos".

En relación a los posibles escenarios que abrirían los comicios, sostuvo que "podría darse que el Partido Popular y Vox no sumen mayoría, pero que a la vez Pedro Sánchez se vea obligado a formar mayoría con aliados que hoy no puede alcanzar, como los radicales catalanes. Es decir, que unos no puedan tener mayoría y los otros no la puedan fabricar".

El analista aclaró que no sería tan extraño que haya que volver a llamar a elecciones generales, ya que "existen antecedentes sobre la repetición de las elecciones".

Por último, analizó que el ascenso de la ultraderecha en España y en toda Europa se debe a que "la hegemonía de los principios liberales y progresistas está en crisis, entonces caen la inhibiciones y Vox aspira a condicionar al Partido Popular para formar parte del gobierno y de la corriente política europea que en los próximos tiempos tendrá como misión corregir la política hacia la derecha".