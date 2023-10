C5N en Israel: el conmovedor testimonio de un paramédico argentino que trabaja en Sderot

Guerra Israel Télam

Allí visitó a Jonatan Jolodenco, un paramédico argentino que vive desde hace años en Israel, quién le contó cómo vivió en primera persona el ataque del grupo terrorista. "Empezamos a escuchar tiros como de ametralladora, los vecinos que salieron a los balcones vieron camionetas con ametralladoras disparando a civiles", comenzó su relato Jolodenco.

A esa hora de la mañana, muchas personas iniciaban sus actividades, como un grupo de jubilados de entre 60 y 80 años que fueron sorprendidos por los terroristas cuando estaban por iniciar un viaje al Mar Muerto, ninguno de ellos sobrevivió al ataque.

"Desde ahí empezamos a recibir información de toda la zona, tengo una amiga médica del kibutz be'eri que salió de la enfermería para ayudar a los civiles y los terroristas entraron a la enfermería y les dispararon, no sobrevivió, familiares, amigos que murieron secuestrados", detalló el paramédico.

Kibutz Los kibutz son agrupaciones cruciales en la historia israelí

A partir de ese momento recibieron llamadas, avisos y empezaron a movilizarse con ambulancias para salvar a ciudadanos y soldados. Frente a todas las imágenes que vio, vivió y escuchó, Jonatan asegura que "desde el sábado que no veo ningún tipo de noticias, todo lo que fue pasando no le presté mucha atención porque mentalmente no puedo".

Frente a esta situación señala que si empieza a pensar en todo lo que vio, en sus amigos o familiares no va a poder trabajar: "Cuando termine la guerra ahí voy a empezar a ordenar la mente".