Esta serie de boxeo clandestino estrenó su segunda temporada en Netflix y es de lo más visto Si te gustan las historias de acción con tensión constante y personajes que lo arriesgan todo, esta alternativa es una de las apuestas más fuertes para ver en 2026. + Seguir en







Su segunda temporada se estrenó el 3 de abril de 2026 y rápidamente se posicionó entre lo más visto.

Esta serie de boxeo clandestino estrenó su segunda temporada en Netflix y es de lo más visto: se trata de una producción coreana que combina acción, drama y el mundo del deporte extremo clandestino, ¿cómo se llama?

Con una historia más intensa, nuevos personajes y combates más exigentes, esta entrega busca superar el éxito de la primera parte y consolidarse como uno de los K-dramas más populares del momento.

A través de una narrativa más ambiciosa y un ritmo acelerado, la propuesta asiática se posiciona como una de las alternativas más comentadas del catálogo actual. La narrativa mantiene su esencia, pero eleva el nivel con un relato más peligroso e intenso. Además de la acción, la opción pochoclera profundiza en temas como la lealtad, la ambición y los riesgos de involucrarse en el universo ilegal.

Sabuesos Sinopsis de Sabuesos, la serie que tiene su segunda temporada estreno en Netflix Enfrentados a enemigos despiadados con una sed violenta, dos jóvenes boxeadores se unen, arriesgando su vida e integridad física para hacer justicia y proteger a sus seres queridos.

Tráiler de Sabuesos Embed - Sabuesos: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Sabuesos El elenco combina figuras que regresan con nuevas incorporaciones que amplían la historia:

Woo Do-hwan como Kim Geon-woo

Lee Sang-yi como Hong Woo-jin

Rain

Huh Joon-ho

Park Sung-woong

Choi Si-won

Park Seo-joon