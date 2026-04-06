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Esta serie de boxeo clandestino estrenó su segunda temporada en Netflix y es de lo más visto

Si te gustan las historias de acción con tensión constante y personajes que lo arriesgan todo, esta alternativa es una de las apuestas más fuertes para ver en 2026.

Su segunda temporada se estrenó el 3 de abril de 2026 y rápidamente se posicionó entre lo más visto.

Su segunda temporada se estrenó el 3 de abril de 2026 y rápidamente se posicionó entre lo más visto.

Esta serie de boxeo clandestino estrenó su segunda temporada en Netflix y es de lo más visto: se trata de una producción coreana que combina acción, drama y el mundo del deporte extremo clandestino, ¿cómo se llama?

Esta combinación de intriga y humanidad es lo que ha permitido que la producción recupere su estatus de fenómeno global, consolidándose como una de las recomendaciones obligatorias de la temporada.
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Con una historia más intensa, nuevos personajes y combates más exigentes, esta entrega busca superar el éxito de la primera parte y consolidarse como uno de los K-dramas más populares del momento.

A través de una narrativa más ambiciosa y un ritmo acelerado, la propuesta asiática se posiciona como una de las alternativas más comentadas del catálogo actual. La narrativa mantiene su esencia, pero eleva el nivel con un relato más peligroso e intenso. Además de la acción, la opción pochoclera profundiza en temas como la lealtad, la ambición y los riesgos de involucrarse en el universo ilegal.

Sabuesos

Sinopsis de Sabuesos, la serie que tiene su segunda temporada estreno en Netflix

Enfrentados a enemigos despiadados con una sed violenta, dos jóvenes boxeadores se unen, arriesgando su vida e integridad física para hacer justicia y proteger a sus seres queridos.

Tráiler de Sabuesos

Embed - Sabuesos: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Sabuesos

El elenco combina figuras que regresan con nuevas incorporaciones que amplían la historia:

  • Woo Do-hwan como Kim Geon-woo
  • Lee Sang-yi como Hong Woo-jin
  • Rain
  • Huh Joon-ho
  • Park Sung-woong
  • Choi Si-won
  • Park Seo-joon
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