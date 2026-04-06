Revelación impactante: Pablo Echarri contó cómo superan las crisis de pareja con Nancy Dupláa La estabilidad se apoya en decisiones que sostienen a lo largo del tiempo. La pareja le da un lugar importante a la comunicación para fortalecer la convivencia. + Seguir en







Desde su casamiento en 2007, lograron mantener su intimidad alejada de polémicas.

La pareja mantiene una relación estable tras más de dos décadas juntos y una vida en común consolidada

El actor destacó el diálogo y el compromiso como pilares para sostener el vínculo en el tiempo

Las crisis no se evitan, sino que se enfrentan de manera directa y sin rodeos

La comunicación honesta aparece como clave para resolver conflictos sin rupturas abruptas La relación entre Pablo Echarri y Nancy Dupláa volvió a llamar la atención luego de las declaraciones del actor sobre cómo atraviesan los momentos difíciles en pareja. Con una historia que supera las dos décadas, ambos lograron sostener un vínculo estable dentro del ámbito del espectáculo.

A lo largo de los años, la pareja construyó una vida compartida que incluye matrimonio, hijos y una convivencia marcada por la discreción mediática. Desde su casamiento en 2007, lograron mantener su intimidad alejada de polémicas, apoyándose en el respeto entre ambos y en una comunicación constante.

En ese sentido, el actor dio a conocer algunos detalles sobre las dinámicas que sostienen su relación y cómo enfrentan los desafíos que aparecen con el paso del tiempo, dejando en claro que el crecimiento conjunto requiere trabajo y compromiso permanente.

pablo echarrijpg.jpg Pablo Echarri contó la peor escena de celos que le hizo a Nancy Dupláa: La situación escaló feo Qué dijo Pablo Echarri sobre las crisis de pareja con Nancy Dupláa Durante una entrevista en Bondi Live, el ciclo conducido por Ángel de Brito, Pablo Echarri reflexionó sobre el recorrido en pareja y definió el proceso como un camino en constante cambio. “Es un camino constante de fluctuaciones, de avances, de evolución. Pero la palabra evolución está obviamente tejida y atravesada por fluctuaciones, y de ese deseo de analizar cuál es el conflicto para mirar hacia afuera y ver qué es lo que hay: cuál es la propuesta hacia afuera y darte cuenta si hay un deseo de renovar o no”, expresó.

Lejos de plantear una relación idealizada, el actor remarcó que los conflictos forman parte de la vida en pareja, pero que la forma de enfrentarlos marca la diferencia. “Las crisis las sorteamos de frente, así, crudamente”, afirmó, subrayando la importancia de abordar los problemas sin evitarlos ni postergarlos.

Echarri Captura Bondi Live En ese sentido, también hizo referencia a ciertas reacciones habituales en discusiones, tanto en la ficción como en la vida cotidiana. “En las escenas de telenovelas, los conflictos inmediatos que sucedían, el 'portazo' es una realidad muy efectiva”, explicó, y agregó: “No solamente en las telenovelas sino en la vida de las personas. El portazo, la posibilidad de dejar arriba la última palabra, esa búsqueda de intentar ganar una discusión, genera este tipo de salida”. Pese a eso, aclaró que ese tipo de actitudes no forman parte de su historia con la actriz. “En nosotros ha sucedido eso, no portazos. Portazos no han sucedido nunca, nunca ninguno de los dos se ha ido de la casa del otro y de la nuestra jamás”, señaló, dejando en claro una forma de resolver diferencias basada en el diálogo y la permanencia.