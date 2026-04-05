5 de abril de 2026 Inicio
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EEUU anunció el rescate de uno de los pilotos derribados, pero Irán lo desmintió: "Fracasaron por completo"

Washington celebró el éxito de una misión para recuperar con vida a un militar cuyo caza había sido abatido, aunque desde Teherán lo negaron y afirmaron que lograron bajar varios helicópteros y aeronaves estadounidenses durante el intento.

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Donald Trump y Mojtaba Khamenei.

Donald Trump y Mojtaba Khamenei.

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este domingo en el marco de la guerra iniciada a fines de febrero, con versiones completamente contrapuestas sobre un episodio clave: el rescate de un piloto estadounidense derribado en territorio iraní. Mientras Washington aseguró haber llevado adelante una operación exitosa, Teherán afirmó que el intento fue un fracaso y que incluso logró derribar aeronaves enemigas.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.
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Por el lado norteamericano, el presidente Donald Trump confirmó que el militar fue recuperado con vida tras una operación de fuerzas especiales en profundidad dentro de Irán. El piloto, que había sido derribado en un caza F-15, fue hallado herido pero a salvo, en lo que la Casa Blanca describió como una de las maniobras más audaces de su historia reciente.

Sin embargo, la narrativa iraní contradice de manera directa ese relato. Las fuerzas armadas de ese país sostuvieron que el operativo "fracasó por completo" y que lograron abatir varios helicópteros y aeronaves estadounidenses durante la misión. Desde Teherán, incluso, afirmaron que el control aéreo en la zona permanece en manos iraníes, reforzando su postura de superioridad en el terreno.

Ataque a petroquímica en Irán 04-04-26
Los bombardeos a Irán de parte de Estados Unidos continúan.

Los bombardeos a Irán de parte de Estados Unidos continúan.

Este cruce de versiones ocurre en un contexto de máxima tensión diplomática y militar. Estados Unidos mantiene un ultimátum para que Irán reabra el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de petróleo, bajo amenaza de lanzar ataques masivos contra infraestructura crítica si no hay avances inmediatos.

Desde Irán, en tanto, rechazaron de plano esa exigencia y calificaron las advertencias de Washington como "inútiles", al tiempo que prometieron responder con ataques contra intereses estadounidenses e israelíes en caso de una escalada. El bloqueo del estrecho se convirtió en uno de los principales factores de presión en el conflicto, con impacto directo en los mercados energéticos globales.

En paralelo, continúan los enfrentamientos en distintos frentes. En las últimas horas se registraron bombardeos sobre posiciones iraníes y ataques de represalia, mientras que también se reportaron víctimas en instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria.

A nivel diplomático, distintos países y mediadores intentan reactivar canales de diálogo para evitar una escalada mayor. Existen contactos indirectos y propuestas en discusión, aunque por ahora las posiciones de ambas partes siguen siendo muy distantes y el margen para un acuerdo inmediato parece limitado.

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