Un tiroteo en Polonia dejó seis muertos y 15 heridos: detuvieron al agresor Un hombre abrió fuego este sábado por la tarde en una plaza de Cracovia, donde disparó de manera indiscriminada desde un vehículo en movimiento antes de ser herido por la Policía. El primer ministro, Donald Tusk, definió el acto como un atentado. Por Agregar C5N en









La Policía hirió y detuvo al atacante, que habría actuado solo. Redes sociales

Un ataque a tiros en la ciudad polaca de Cracovia dejó al menos seis muertos y 15 heridos, según confirmaron las autoridades locales, en un hecho que el primer ministro, Donald Tusk, definió como un atentado. El agresor fue baleado por la Policía y trasladado a un hospital mientras se investigan sus motivaciones y la mecánica del tiroteo.

El sospechoso es un ciudadano polaco de 25 años que, de acuerdo con el relato de los testigos, abrió fuego de manera indiscriminada desde un vehículo en movimiento. Utilizó un arma automática y tuvo como objetivo un mercado de la Plaza Mayor, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad.

Después de concretar el ataque cerca de la iglesia de Santa María, el hombre intentó huir en el auto, pero fue interceptado por la Policía; resultó herido tras un intercambio de disparos y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Aún se desconocen sus motivos y las circunstancias del ataque, en el que habría actuado solo.

El ministro de Defensa polaco, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, calificó el tiroteo mortal de este sábado como un "acto de terror" contra los habitantes de Cracovia. Por su parte, el ministro del Interior, Marcin Kierwiski, afirmó que el agresor estaba "fascinado" con las ideologías de extrema derecha y tenía opiniones "muy radicales" y "ultranacionalistas".