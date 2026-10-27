27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Un potente tornado destruyó 70 casas en el centro de Chile

De acuerdo con las autoridades locales, el fenómeno alcanzó velocidades entre 179 y 218 km/hora y fue calificado como un F-2, el segundo de menor categoría.

Por
El tornado destuyó casi 100 casas en la zona de OHiggins.

El tornado destuyó casi 100 casas en la zona de O'Higgins.

Un fenómeno meteorológico atípico sacudió la zona central de Chile: un tornado de categoría EF-2 afectó a la localidad de Requínoa, en la región de O'Higgins (a unos 100 kilómetros al sur de Santiago), dejando al menos 70 viviendas y un establecimiento educativo con graves daños.

Veriones cruzadas sobre el paradero de Flávio Bolsonaro.
Te puede interesar:

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Sospechan que el excandidato a presidente quería irse a EEUU

Cerca de las 17:00 hora local, el embudo de viento provocó la voladura de techos y la dispersión de escombros en los alrededores. Según la Dirección Meteorológica de Chile, el evento registró vientos de entre 179 y 218 km/h y tuvo una duración aproximada de 15 minutos. El fenómeno fue visible desde la Ruta 5 Sur y se viralizó rápidamente en redes sociales.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas. No obstante, el temporal provocó cortes en el suministro eléctrico de la zona y movilizó al Ejército para colaborar con los vecinos afectados en la reparación de techos.

El Niño y un octubre récord en precipitaciones

Las intensas lluvias en plena primavera están potenciadas por el fenómeno de El Niño, que altera los patrones de precipitación a escala global al elevar la temperatura de la superficie del Océano Pacífico. Producto de este escenario, la capital chilena enfrenta el mes de octubre más lluvioso desde que se iniciaron los registros en 1914.

Ante el riesgo persistente de aluviones por el sistema frontal, el gobierno decretó la alerta roja para varias comunas cordilleranas de Santiago y mantiene vigente una alerta por tormentas eléctricas que se extiende desde la Región Metropolitana hasta el Biobío.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Benjamín Netanyahu emitió su voto en un colegio electoral de Jerusalén. 

Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu le pidió a la ciudadanía que "vayan a votar"

 Los últimos 11 años han sido los más cálidos registrados y se prevé que esta tendencia continúe.

La ONU alertó que los gases de efecto invernadero alcanzan un máximo histórico

El resultado será seguido por el presidente argentino, aliado de Netanyahu, después de la derrota de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil.

Israel vota bajo la atenta mirada de Milei, quien sigue de cerca el futuro político de Netanyahu

Cartel electoral del Likud, liderado por Benjamín Netanyahu.

Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu enfrenta el desafío de su exfuncionario Gadi Eisenkot

Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta pero no pudo evitar la remontada de Lula en el balotaje.

El partido de Flávio Bolsonaro reconoció la victoria de Lula, pero exigió aclarar las dudas electorales

Jóvenes festejando el triunfo de Lula ayer por la noche en las calles de San Pablo.

Los números de la remontada de Lula: 10 millones de votos y 213 ciudades que dieron vuelta la historia

Rating Cero

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Analía Franchín habló sobre su experiencia paranormal.

La experiencia paranormal de Analía Franchín que provocó la burla de sus compañeros

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

El inesperado llanto de Antonela Roccuzzo por Messi: qué pasó

¿Qué le propusieron a Yanina Latorre?

La insólita propuesta que recibió Yanina Latorre en su viaje a Madrid: "Me di a la fuga"

últimas noticias

El recordado colaborador de la diva falleció en el Hospital Interzonal de Mar del Plata.

De qué murió Coco, el chofer de Moria Casán durante décadas

Hace 7 minutos
El conductor fue identificado por Miguel Ángel Monteferrante, de 68 años.

Un hombre corría una picada, atropelló a un chico de 14 años y lo dejó en estado grave: quedó detenido

Hace 13 minutos
¿Fin del efecto Brasil en el mercado financiero? 

El riesgo país se mantiene en 750 puntos mientras rebotan los bonos argentinos

Hace 13 minutos
Fue su chofer durante décadas.

La pérdida que golpea de cerca a Moria Casán: "Se murió solito"

Hace 32 minutos
La hija de Emanuel Ortega salió al cruce tras la separación de su padre con Julieta Prandi.

Le dolió mucho: la hija de Emanuel Ortega no le perdonó una actitud que Julieta Prandi tuvo con su padre

Hace 46 minutos