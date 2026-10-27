Un potente tornado destruyó 70 casas en el centro de Chile De acuerdo con las autoridades locales, el fenómeno alcanzó velocidades entre 179 y 218 km/hora y fue calificado como un F-2, el segundo de menor categoría. Por Agregar C5N en









El tornado destuyó casi 100 casas en la zona de O'Higgins.

Un fenómeno meteorológico atípico sacudió la zona central de Chile: un tornado de categoría EF-2 afectó a la localidad de Requínoa, en la región de O'Higgins (a unos 100 kilómetros al sur de Santiago), dejando al menos 70 viviendas y un establecimiento educativo con graves daños.

Cerca de las 17:00 hora local, el embudo de viento provocó la voladura de techos y la dispersión de escombros en los alrededores. Según la Dirección Meteorológica de Chile, el evento registró vientos de entre 179 y 218 km/h y tuvo una duración aproximada de 15 minutos. El fenómeno fue visible desde la Ruta 5 Sur y se viralizó rápidamente en redes sociales.

A pesar de la magnitud del impacto, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni fallecidas. No obstante, el temporal provocó cortes en el suministro eléctrico de la zona y movilizó al Ejército para colaborar con los vecinos afectados en la reparación de techos.

El Niño y un octubre récord en precipitaciones Las intensas lluvias en plena primavera están potenciadas por el fenómeno de El Niño, que altera los patrones de precipitación a escala global al elevar la temperatura de la superficie del Océano Pacífico. Producto de este escenario, la capital chilena enfrenta el mes de octubre más lluvioso desde que se iniciaron los registros en 1914.

Ante el riesgo persistente de aluviones por el sistema frontal, el gobierno decretó la alerta roja para varias comunas cordilleranas de Santiago y mantiene vigente una alerta por tormentas eléctricas que se extiende desde la Región Metropolitana hasta el Biobío.