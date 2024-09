Brasil: la Corte Suprema ratificó el bloqueo de la red social X en todo el país

El dictamen del magistrado, que se dio a conocer el viernes, decretó la "suspensión inmediata, completa e integral del funcionamiento de 'X Brasil Internet LTDA' en territorio nacional".

También pidió a Google y Apple, así como a empresas proveedoras de internet, "introducir obstáculos tecnológicos capaces de impedir la utilización de la aplicación X" y el ingreso al sitio web.

La suspensión responde a un ultimátum lanzado por Moraes contra X el miércoles para que la plataforma informara a su representante legal so pena de bloquearla en el gigante latinoamericano.

Por su parte, Musk respondió y cargó contra Moraes. "La libertad de expresión es la base de la democracia y un seudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos", enfatizó.

Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil.

En medio del bloqueo de X en Brasil, Lula cruzó a Elon Musk: "¿Quién se piensa que es?"

El presidente de Brasil, Lula da Silva, salió al cruce el empresario estadounidense Elon Musk luego de que se negara a acatar una orden judicial lo que derivó en el bloqueo total de la red social X en todo el territorio brasileño a partir del sábado.

“Cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que tenga inversiones en Brasil está subordinado a la Constitución y a las leyes brasileñas”, señaló el mandatario en una entrevista radial, haciendo referencia al incumplimiento de parte del magnate, quien se ha mostrado cercano a la derecha brasileña, de nombrar un nuevo representante legal de la empresa en Brasil.

En un duro mensaje, Lula sostuvo que el empresario debe “aceptar las reglas” y añadió: "No porque el tipo tenga mucho dinero puede ser irrespetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir por ahí ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo a la Cámara, ofendiendo al Tribunal Supremo".