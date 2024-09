Come una vez al día y le vendió Twitter a Elon Musk: quién es el millonario Jack Dorsey

Jack Dorsey, el visionario cofundador de Twitter, cuenta con una historia muy particular que le hace honor a su visión y enfoque que lo distinguió en el plano empresarial. Junto a Evan Williams y Biz Stone, concibió en 2006 esta plataforma revolucionaria que permitía a los usuarios expresar sus pensamientos en no más de 140 caracteres, transformando la manera en que el mundo se empezó a comunicar en línea.

Cuál es la historia de Jack Dorsey, el multimillonario que vendió Twitter y come una sola vez al día

Antes de cumplir los 30 años, Jack Dorsey ya estaba obsesionado con la idea de crear un sistema que permitiera a las personas compartir mensajes cortos de forma instantánea. En un principio fundó una empresa centrada en la contratación de taxis, mensajeros y servicios de emergencia mediante software, un proyecto que, aunque prometedor, no logró despegar como esperaba.

El punto de inflexión en su carrera llegó en 2006, cuando se cruzó con Odeo, una empresa propiedad de Evan Williams dedicada a la creación y publicación de podcasts. En este entorno, Williams reconoció en Dorsey a un espíritu afín, igualmente apasionado por la idea de desarrollar una red social innovadora. Esta confluencia de visiones llevó a la fundación de "Obvius Corporation", la entidad que serviría como cuna para Twitter, en colaboración con Biz Stone.

El 21 de marzo de 2006, a las 9:51 de la mañana, Jack Dorsey marcó un hito en la historia de las redes sociales al publicar el primer tweet: "Just setting up my twttr". Este mensaje sencillo fue el precursor de una revolución en la comunicación digital. Inicialmente conocida como "twttr", la plataforma evolucionó rápidamente, adoptando el nombre "Twitter" y convirtiéndose en un fenómeno global que transformaría la forma en que las personas comparten información y se conectan en línea.

La elección del nombre "Twitter", que evoca el sonido de los pájaros al trinar, y la adopción del icónico logo del pajarito azul en 2010, solidificaron la identidad de la plataforma. Más allá de ser una simple red social, Twitter se convirtió en una poderosa herramienta de expresión, protesta y conexión directa entre personas de diferentes estratos sociales y económicos.

A cuánto llega la fortuna de Jack Dorsey según Forbes

Según las estimaciones más recientes de la prestigiosa revista Forbes, la fortuna de Jack Dorsey alcanza la cifra de 4.1 billones de dólares. Esta astronómica suma es el resultado de años de innovación, visión estratégica y el impacto que Twitter tuvo en el panorama digital global. La venta de Twitter a Elon Musk en octubre de 2022 por la cantidad de 44 mil millones de dólares marcó un hito en su carrera y en la historia de las redes sociales.