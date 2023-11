Boric expuso a Milei por el funcionamiento del comercio en Chile: "No es así"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expuso al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por el funcionamiento del comercio en Chile, a 5 días del balotaje. "No es así", le respondió el mandatario a un usuario en X/Twitter el cual señalaba que la comercialización de productos al exterior en el país trasandino es entre privados, como propone el libertario. "Tenemos un tratado de libre comercio con China desde 2006 aprobado por el Congreso" , describió.

Todo se inició cuando un usuario, en tono irónico, tuiteó: "Hola señor Xi Jinping, yo me llamo Carlos y tengo una pyme que hacemos jugos de manzana acá en Merlo, me gustaría saber si me deja venderle a la gente ahí en Shanghai".