Bolsonaro se desliga del intento de golpe contra Lula: "No hay nada para investigar en mi Gobierno""

"Nadie podrá encontrar una acción mía fuera de los límites de la Constitución. No sería después de la segunda vuelta electoral que yo iba a hacer eso. Mucho menos el 8 de enero cuando yo no era más nada, estaba fuera de Brasil", afirmó el líder derechista, quien en ese momento se encontraba en Estados Unidos.

Bolsonaro, quien fue inhabilitado para participar de las elecciones hasta 2030, brindó una entrevista al diario Folha de Sao Paulo desde un hospital privado de San Pablo. Este martes fue operado de una hernia de hiato y otras secuelas del atentado con cuchillo que sufrió en septiembre de 2018.

"Desde que asumí como presidente fui constantemente acusado de querer dar un golpe, visto como estaba confirmado mi gabinete y mis posiciones históricas como legislador", argumentó. El expresidente tuvo una presencia inédita de militares en su equipo y apoya el golpe de 1964.

"Si sacan el tema de los regalos de la Presidencia y el tema del 8 de enero, no hay nada para investigar en mi Gobierno", sentenció.

También se mostró confiado en que no irá preso. "Dentro de la ley no vislumbro eso. Le pregunto a mis abogados y ellos me dicen que solamente si eso es una medida por la fuerza. Tendría que ser juzgado antes. ¿Por qué debería ser detenido preventivamente? ¿Por qué?", cuestionó.

"No estoy obstruyendo investigaciones, no estoy conversando con otros investigados, no estoy conspirando nada con nadie. Nuestros procesos deben ser en la primera instancia y no en la corte, donde no hay apelación para mí", afirmó Bolsonaro.

Estas son las primeras declaraciones públicas del líder derechista desde que su exedecán y ayudante en la presidencia, el teniente coronel Mauro Cid, detenido desde el 3 de mayo, firmó un acuerdo para convertirse en delator sobre delitos cometidos dentro del Palacio del Planalto.

"Cid es una persona decente. Es buena persona. No va a inventar nada, porque diga lo que diga tendrá que demostrarlo. Existe la intención de vincularnos con el 8 de enero de alguna manera. Y Cid no tiene nada que decir al respecto porque no hay conexión entre nosotros y el 8 de enero", concluyó.