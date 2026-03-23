23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Negociación Irán-EEUU: qué países median entre Teherán y Washington para frenar la guerra

Tres naciones cercanas a Irán actúan como canales indirectos entre Estados Unidos y la república islámica del Golfo Pérsico. Quiénes los gobiernan y cuál es su rol en la guerra.

Por
Mojtaba Khamenei y Donald Trump

Mojtaba Khamenei y Donald Trump

Según medios internacionales, Turquía, Egipto y Pakistán actúan como mediadores entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, para desescalar la guerra en Medio Oriente.

Donald Trump.
Te puede interesar:

Donald Trump propuso controlar el estrecho de Ormuz "conjuntamente" con Irán

Si bien las autoridades iraníes niegan que haya existido diálogo con Trump y la tregua de cinco días anunciada por el mandatario estadounidense, las gestiones diplomáticas de los tres mediadores se intensificaron en las últimas 48 horas.

"No hay ninguna posibilidad de negociar con Trump, la experiencia de las negociaciones del año pasado fue muy amarga. No hay nada sobre la mesa y mucho menos un alto al fuego", sentenció el canciller iraní, Abbas Araqchi, este lunes. Aún así, desde Teherán reconocen que algunos países de la región están intentando mediar para reducir las tensiones.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, los cancilleres de Turquía, Egipto y Pakistán mantuvieron contactos tanto con enviados de la Casa Blanca como con autoridades iraníes, en un intento por acercar posiciones. Hakan Fidan, Badr Abdelatty y Mohammad Ishaq Dar encabezan el Ministerio de Relaciones Exteriores en cada país mediador, respectivamente.

El papel de Egipto, con Abdelatty, es especialmente activo: su diplomacia impulsó una ronda de llamados con múltiples actores de la región para evitar una expansión de la guerra.

La intermediación no acredita la inclusión de Israel, ni por su complicidad con Estados Unidos para bombardear Irán ni por sus ataque al sur del Líbano.

El mapa de la zona de guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

Guerra en Medio Oriente
La zona de la guerra en Medio Oriente: Israel ataque el Líbano, que se encuentra al norte de su frontera, mientras que Turquía, Egipto y Pakistán intentan intervienen entre Estados Unidos e Irán.

La zona de la guerra en Medio Oriente: Israel ataque el Líbano, que se encuentra al norte de su frontera, mientras que Turquía, Egipto y Pakistán intentan intervienen entre Estados Unidos e Irán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

Donald Trump y Mark Rutte.

Guerra en Medio Oriente: el titular de la OTAN consideró "crucial" la guerra de EEUU contra Irán

Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. 

Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país

El estrecho de Ormuz es clave para la energía mundial.

Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz: a cuánto podría subir el precio del petróleo

Irán mantiene el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Las condiciones de Irán a Estados Unidos e Israel para el fin de la guerra: del cierre de bases militares a compensaciones

El puente destruido es una estructura clave para el transporte en el sur de Líbano.

Guerra en Medio Oriente: Israel atacó el principal puente en el sur del Líbano

Rating Cero

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

El actor fue encontrando herramientas para sostener una etapa más estable.

Qué fue de la vida de Kit Harington, protagonista de Game of Thrones

Con un ritmo ágil y escenas de combate bien logradas, la película se apoya en la acción constante y el suspenso para mantener la tensión. 
play

Espías, misterio y mucha acción: esta película del 2017 llegó a Netflix y alcanzó las tendencias del momento

Una de las grandes novedades de Spider-Man: Brand New Day es el regreso a lo básico. Nada de amenazas multiversales gigantes ni batallas que parecen sacadas de otro planeta.

Spoiler de Marvel: Tom Holland reveló que veremos un Spider-Man que no será como el de siempre

¿Cuál es la trama de Imaginario: ¿Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos?.
play

Cuál es la trama de Imaginario: Juguete diabólico, la película de terror que llegó a Netflix y asusta a todos

La famosa pareja de cantantes volvió a ser viral.

Esta famosa pareja de cantantes tuvo rumores de separación pero se mostraron juntos en fotos: quiénes son

últimas noticias

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

Dura derrota para Giorgia Meloni: Italia rechazó una reforma judicial en un plebiscito

Hace 19 minutos
Paolo Rocca en la CERAWeek 2026.

Tras su cruce con Javier Milei, Paolo Rocca definió: "Hoy una empresa no puede depender de un solo país"

Hace 20 minutos
play

"Todo el tiempo era riesgo de secuestro y de asesinato", el recuerdo de Tuny Kollmann a 50 años del golpe militar

Hace 22 minutos
Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

Hace 32 minutos
Nuggets de pollo en air fryer. 

La receta más fácil de nuggets de pollo crujientes para hacer en la air fryer

Hace 42 minutos