Negociación Irán-EEUU: qué países median entre Teherán y Washington para frenar la guerra Tres naciones cercanas a Irán actúan como canales indirectos entre Estados Unidos y la república islámica del Golfo Pérsico. Quiénes los gobiernan y cuál es su rol en la guerra. Por + Seguir en







Mojtaba Khamenei y Donald Trump

Según medios internacionales, Turquía, Egipto y Pakistán actúan como mediadores entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, para desescalar la guerra en Medio Oriente.

Si bien las autoridades iraníes niegan que haya existido diálogo con Trump y la tregua de cinco días anunciada por el mandatario estadounidense, las gestiones diplomáticas de los tres mediadores se intensificaron en las últimas 48 horas.

"No hay ninguna posibilidad de negociar con Trump, la experiencia de las negociaciones del año pasado fue muy amarga. No hay nada sobre la mesa y mucho menos un alto al fuego", sentenció el canciller iraní, Abbas Araqchi, este lunes. Aún así, desde Teherán reconocen que algunos países de la región están intentando mediar para reducir las tensiones.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, los cancilleres de Turquía, Egipto y Pakistán mantuvieron contactos tanto con enviados de la Casa Blanca como con autoridades iraníes, en un intento por acercar posiciones. Hakan Fidan, Badr Abdelatty y Mohammad Ishaq Dar encabezan el Ministerio de Relaciones Exteriores en cada país mediador, respectivamente.

El papel de Egipto, con Abdelatty, es especialmente activo: su diplomacia impulsó una ronda de llamados con múltiples actores de la región para evitar una expansión de la guerra.