Estados Unidos: se rompió el bloque demócrata en el Senado y se encamina a levantar el cierre del gobierno

Un grupo de moderados acordó avanzar con tres proyectos que garantizarían el financiamiento hasta fines de enero y debatir la extensión de subsidios a programas de salud, uno de los ejes del reclamo. El líder del bloque demócrata, Chuck Schumer, votó en contra y advirtió: "No abandonaremos la lucha".

Donald Trump afirmó que el Senado está cerca de poner fin al cierre.

Donald Trump afirmó que el Senado está "cerca de poner fin al cierre".

Un grupo de demócratas votó junto a los republicanos tres proyectos que garantizarían el financiamiento federal hasta fines de enero, lo que representa un primer paso para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos, pero provocó una fractura dentro del bloque opositor en el Senado.

Los legisladores moderados acordaron avanzar con los proyectos a pesar de que no aseguran la extensión de los subsidios a los programas de salud, uno de los ejes del reclamo demócrata. La bancada quedó dividida, con ocho senadores que votaron a favor y el resto en contra; la medida se aprobó por 60 a 40.

El paquete aprobado este domingo por la Cámara alta contempla impulsar tres proyectos bipartidistas anuales de ley de gastos y extender el financiamiento del resto del gobierno hasta finales de enero, a cambio de que a mediados de diciembre haya una votación sobre la extensión de los subsidios de salud. También revierte los despidos masivos de trabajadores federales realizados durante el shutdown.

El estancamiento se rompió gracias a un grupo de tres exgobernadores: Jeanne Shaheen, Maggie Hassan (ambas de Nueva Hampshire) y Angus King (Maine), un independiente que suele votar con los demócratas. A ellos se sumaron Tim Kaine (Virginia), Dick Durbin (Illinois), John Fetterman (Pensilvania), Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen (ambas de Nevada).

Antes de la votación, el bloque de senadores demócratas que lidera Chuck Schumer se reunió durante más de dos horas para analizar la propuesta. Tras el encuentro, Schumer aseguró que no podía apoyarla "de buena fe" y alertó sobre los riesgos que corre la Ley de Cuidado de Salud Asequible. "No abandonaremos la lucha", afirmó.

El senador independiente Bernie Sanders, quien usualmente se alinea con los demócratas, consideró que abandonar la lucha fue un "error horrible". El demócrata Chris Murphy estuvo de acuerdo y recordó que los votantes respaldaron al partido la semana pasada "para instar a los demócratas a mantenerse firmes".

El líder del bloque republicano, John Thune, defendió el acuerdo y señaló que "el momento de actuar es ahora". El presidente Donald Trump no aclaró si respaldaba las negociaciones, pero expresó: "Parece que estamos cerca de poner fin al cierre".

