16 de septiembre de 2026 Inicio
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El presidente de Uruguay desmintió la instalación de un cable submarino entre Montevideo y Malvinas

"Es una noticia falsa. Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración", aseguró Yamandú Orsi ante la prensa de su país.

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Yamandú Orsi

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, desmintió la instalación de un cable submarino entre Montevideo y las Islas Malvinas. El mandatario rechazó los rumores durante una conferencia de prensa en la capital uruguaya para frenar las especulaciones que sumaron tensión a la relación diplomática con Argentina.

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"Nunca tuvimos ninguna propuesta, ningún planteo y ninguna consideración. Hubo una empresa que está trabajando, pero no pensando en Malvinas como punto de enlace", advirtió Orsi ante los periodistas locales.

El jefe de Estado uruguayo aprovechó la ocasión para reafirmar la política exterior de su país respecto al territorio insular. "Es histórica la posición del Uruguay y nos mantenemos", subrayó.

Orsi remarcó la intención de preservar los vínculos cordiales con las naciones vecinas e hizo un llamado de atención sobre la difusión de información inexacta. "Este tema de un cable o de fibra es un error, por decirlo de alguna manera. Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro", señaló.

La participación británica provocó reclamos de Argentina

Las declaraciones presidenciales ocurren en medio de una controversia por un stand del Reino Unido en la Expo Prado 2026. La Embajada argentina expresó su queja formal ante la Cancillería uruguaya por el uso del nombre "Falkland Islands" y por la exhibición de material con contenido político en el pabellón.

El incidente diplomático provocó un conflicto interno en el gobierno uruguayo. El Ministerio de Relaciones Exteriores envió una comunicación a los legisladores para sugerir que evitaran el contacto oficial con los representantes del stand, pero luego anuló el texto y lo atribuyó a un "error involuntario".

La Asociación Rural del Uruguay (ARU), entidad a cargo de la exposición agrícola, defendió la presencia del espacio británico. El titular de la organización, Rafael Ferber, aseguró que el stand carece de actividad proselitista y afirmó que no corresponde dictar reglas sobre la participación comercial del Reino Unido.

El episodio actual revive un reclamo recurrente de las autoridades argentinas. La representación diplomática de Buenos Aires ya había protestado por situaciones similares en las ediciones de la Expo Prado de los años 2017 y 2022, un factor que volvió a colocar la cuestión en la agenda bilateral.

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