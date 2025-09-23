23 de septiembre de 2025 Inicio
Empezó la Asamblea General de la ONU: quiénes hablarán y cuáles son los temas clave

La Semana de Alto Nivel comenzó este martes en Nueva York con la presencia de líderes mundiales, presidentes y jefes de Estado. La lista de oradores incluye al estadounidense Donald Trump y al francés Emmanuel Macron.

El debate general comienza este martes y se extiende toda la semana.

Con la presencia de jefes de Estado y líderes de 193 países, incluido el presidente Javier Milei, la Semana de Alto Nivel de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) empezó este martes en Nueva York con el foco puesto en el reconocimiento del Estado palestino, la crisis en Gaza y la guerra en Ucrania.

Milei y Trump se verán cara a cara.
La apertura de la sesión estuvo a cargo del secretario general de la ONU, António Guterres. "80 años después, nos enfrentamos a la misma pregunta que nuestros fundadores, pero más urgente, más entrelazada y más implacable: ¿qué clase de mundo decidimos construir juntos?", sostuvo.

Guterres destacó que la Asamblea se produce en un momento donde "los principios de las Naciones Unidas están bajo asedio". "Los pilares de la paz y el progreso se tambalean bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia; naciones soberanas son invadidas, el hambre es convertido en arma y la verdad es silenciada", lamentó.

"En un mundo en el que las amenazas traspasan fronteras, el aislamiento es una ilusión. Ningún país puede detener una pandemia por sí solo, ningún ejército puede detener el aumento de las temperaturas. Se trata de pruebas de resistencia a escala mundial: de nuestros sistemas, nuestra solidaridad y nuestra determinación", afirmó.

António Guterres, Asamblea General de la ONU 23-09-25
António Guterres inauguró la semana de debates entre presidentes y jefes de Estado.

El primer presidente en hablar este martes será Lula da Silva, respetando la tradición histórica según la cual Brasil abre los debates. Lo seguirá Donald Trump, ya que Estados Unidos es el país sede de la ONU. El cronograma de la jornada también incluye a Emmauel Macron (Francia), Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Dina Boluarte (Perú) y Yamandú Orsi (Uruguay).

El discurso del presidente Javier Milei está programado para el miércoles 24 a las 12:45, en la que será su segunda intervención ante la Asamblea General de la ONU. estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Gerardo Werthein.

Entre los temas que se abordarán esta semana se encuentran las guerras de Gaza, Ucrania y otros lugares del mundo; la pobreza, los abusos contra los derechos humanos, el cambio climático y reconocimiento del Estado de Palestina.

