En octubre, la balanza comercial presentó un superávit de u$s 800 millones
El intercambio comercial de octubre cerró con un superávit de u$s 800 millones, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque el resultado volvió a ser positivo, refleja una caída de u$s 112 millones respecto del mismo mes del año pasado, en un contexto marcado por el aumento del flujo real de comercio y la baja de precios internacionales.
Las exportaciones sumaron u$s 7.954 millones, un avance interanual del 13,1%. El impulso provino casi exclusivamente de las cantidades, que crecieron 13,9%, mientras que los precios retrocedieron 0,7%. En la comparación contra septiembre, los envíos mostraron una baja desestacionalizada del 1,7%, pero la tendencia-ciclo registró una mejora del 0,5%.
Del lado de las importaciones, el INDEC informó compras por u$s 7.154 millones, un incremento del 16,9% respecto de octubre de 2024. Las cantidades importadas treparon 19,7%, mientras los precios bajaron 2,4%. En términos desestacionalizados, las compras externas cayeron 2,3%, pero la tendencia-ciclo mostró un alza de 0,9% mensual.
Con ambos flujos creciendo en volumen, el superávit se sostuvo, aunque con un margen más estrecho. El organismo destacó además que el índice de términos del intercambio mejoró 1,7%, señal de precios relativos más favorables para el país. Sin embargo, el informe remarcó que en el análisis por cantidades se observa un crecimiento mayor de las importaciones frente a las exportaciones, lo que moderó el resultado final.