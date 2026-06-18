En medio de la interna peronista, Sergio Massa insiste con la unidad y planea reaparecer después del Mundial

El líder del Frente Renovador busca posicionarse como un factor de equilibrio entre los distintos sectores del peronismo. Mientras evita profundizar las diferencias, impulsa la conformación de una mesa política y proyecta una serie de recorridas por distintas provincias.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, sostiene una misma consigna dentro de su fuerza política: la importancia de la unidad. Es el mensaje que repite cada vez que se le consulta por el futuro del peronismo y por una interna que, semana tras semana, suma nuevos capítulos entre los sectores alineados con la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En ese contexto, Massa busca posicionarse como un factor de equilibrio entre las distintas vertientes del espacio para preservar la unidad y construir una alternativa competitiva de cara a 2027.

Corrido del ámbito público, el tigrense le suele esquivar a la interna peronista y trabaja para ubicarse en el medio como un “arquitecto” de la unidad. “Lo que necesita el peronismo es ser gobierno el año que viene. Sergio modera y va a seguir actuando así hasta el final”, resaltan quienes lo conocen a C5N . En este sentido, no hablan de nombres propios, aunque no obturan ninguna candidatura, y hacen hincapié en la importancia de “acompañar al que gane”.

Dentro del universo peronista, Massa mantiene diálogo y encuentros con todos los sectores. Eso incluye reuniones periódicas con Cristina Kirchner, a quien suele visitar en su domicilio; con el gobernador Axel Kicillof, con quien comparte encuentros en La Plata; y una relación fluida con el diputado nacional Máximo Kirchner. “Hay que ser gobierno como sea. Mida quien mida”, repiten los cercanos.

En una reunión que mantuvo hace algunas semanas en San Fernando con intendentes y legisladores, Massa delineó algunos puntos que considera centrales en la construcción peronista. “Nuestra responsabilidad es que el peronismo tiene que ser gobierno en 2027”, exclamó, a partir de lo cual planteó la necesidad de no prenderse en ninguna interna e insistió en la necesidad de trabajar por la unidad. “Nuestro votante no quiere interna, el candidato que más mide es el de la unidad del peronismo” , resaltó en la reunión.

En este punto, subrayó que el espacio “no puede ser funcional a que siga gobernando Milei por la división del peronismo”, por lo cual llamó a “trabajar en ampliar sin tirar a ningún compañero por la ventana". También dijo que “no hay lugar para las sectas” y que “hay que ser adultos y responsables”. “Hay que ir a buscar a todos”, sintetizó.

Sus dichos contrastan con una interna que no para de crecer. Esta semana se dio a conocer un video donde la legisladora porteña Berenice Iañez, que responde al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), expresó un discurso en contra de Cristina Kirchner durante una actividad organizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Allí afirmó que la exmandataria “está bastante equivocada y jode bastante las pelotas".

Dentro del Frente Renovador, quienes salieron a responderle fueron los hermanos Galmarini, Malena y Sebastián, ambos con mensajes en favor de la unidad difundidos a través de sus redes sociales. La senadora provincial sostuvo que “la unidad del campo nacional y popular es lo único que nos sacará de esta pesadilla” y que “la unidad es la mayor esperanza de las y los argentinos que sufren”. En esa línea, planteó la necesidad de construir una “unidad en la diversidad”, basada en el trabajo sobre las coincidencias y el respeto por las diferencias. Y concluyó: “Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

La unidad del campo nacional y popular es lo único que nos sacará de esta pesadilla.

La unidad es la mayor esperanza de las y los argentinos que sufren.

Unidad en la diversidad, trabajar sobre las coincidencias y respeto por las diferencias.

“Para un peronista nos hay nada mejor… — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 16, 2026

Por su parte, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires consideró “un grave error no comprender la importancia de la unidad del peronismo para ganarle a Milei en 2027”, y agregó: “Aún con los muchos matices que podamos tener, no vamos a responder pavadas, ni agresiones, pero alguien debería explicarle que estas cosas parecen direccionadas a ayudar al desgobierno que está destruyendo a los argentinos”.

Es un grave error no comprender la importancia de la unidad del peronismo para ganarle a Milei en 2027.

Aún con los muchos matices que podamos tener, no vamos a responder pavadas, ni agresiones, pero alguien debería explicarle que estas cosas parecen direccionadas a ayudar al… https://t.co/CKB2t1cIpj — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) June 16, 2026

En un clima político cargado de tensión, y a pocos días de cumplirse un año de la detención de Cristina Kirchner, La Cámpora convocó para este sábado a las 15 un banderazo en Parque Lezama para reclamar por la libertad de la exmandataria. En ese escenario, las presencias y las ausencias servirán para medir si las diferencias comienzan a acotarse o, por el contrario, se profundizan. Desde el Frente Renovador confirmaron a C5N que participarán con una delegación encabezada por el presidente del FR bonaerense y vicepresidente de Bloque Unión por la Patria en la Legislatura Bonaerense, Rubén Eslaiman, y la diputada nacional Cecilia Moreau. Massa no participará porque estará fuera del país.

Los planes de Massa

Tras un largo período alejado de la exposición pública, Massa tiene previsto retomar la actividad política con una serie de recorridas por distintas provincias una vez finalizado el Mundial. Por el momento no hay un cronograma definido, pero detallan que el eje de las visitas estará puesto en la escucha y el relevamiento de las principales preocupaciones de la gente.



Otro de los objetivos para el mismo plazo es activar finalmente una mesa política que contenga a las diferentes patas del peronismo. Si bien se viene hablando de esta propuesta, su puesta en marcha se viene postergando. “La idea es poder construir reglas claras con puntos de acuerdo con los tres principales sectores y luego ampliar. Esperamos que después del Mundial se empiece a ordenar todo”, sintetizan.

En este esquema, la posible aprobación de la Reforma Electoral que impulsa el Gobierno, que busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), puede exponer aún más los problemas del peronismo para encontrar consensos. Aunque no quieren hablar de nombres propios, desde el entorno de Massa indican que “está con la mirada en lo nacional”, con la premisa de mantener la unidad y ampliar el espacio para representar a los sectores desencantados con Milei.